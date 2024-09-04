На яку суму переказали грошей українці за місяць — дані НБУ

Обсяги приватних грошових переказів на українські картки дещо зменшились протягом липня

Станом на кінець липня обсяги приватних грошових переказів становили $800 млрд. Це на 13,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Заробітна плата, яка находить на картки українців з-за кордону, скоротилась на 16,1%. Водночас інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 1,2%.

Загалом офіційними каналами було надіслано на 7,5% менше переказів, ніж у липні минулого року. А потік через неформальні канали у річному вимірі зменшився на 19,6%.

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Усього протягом січня ‒ липня 2024 року обсяги грошових переказів скоротились на 14,1%. Чиста оплата праці впала на 27,8%, при цьому приватні трансферти зросли на 15,5%.

За даними регулятора, у 2023 році обсяги приватних грошових переказів впали на 7,8% порівняно з 2022-м — до $11,6 млрд.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024-го було проведено 4 123 млн операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та за її межами з використанням платіжних карток українських банків. Загальна сума операцій сягнула 3 093,1 млрд грн.

Частка безготівкових операцій за шість місяців 2024 року за сумою становила 64,5% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю – досягла 94,3% (за перше півріччя 2023 року – 66,3% та 93,4% відповідно).

Найбільше операцій із використанням карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (73,1% та 45,7% відповідно). Було здійснено 2 841,3 млн операцій на суму 912,6 млрд грн.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) запровадив обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня.

В НБУ запевнили, що ліміт на P2P-перекази для українців допоможе запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів

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За матеріалами ukranews.com