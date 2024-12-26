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Нацбанк позбавив чотири небанки частини ліцензій

26.12.2024 13:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) виключив окремі фінансові послуги з ліцензій чотирьох небанківських фінансових установ. Рішення прийняте через те, що ці компанії не надавали відповідні послуги протягом шести місяців поспіль

Нацбанк позбавив чотири небанки частини ліцензій

Нацбанк позбавив чотири небанки частини ліцензій Фото: bank.gov.ua

З ліцензій вилучили:

  • ТОВ «Девелоп Фінанс» (ЄДРПОУ 41937164) — послугу з надання коштів та банківських металів у кредит, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «Глобал Спліт» (ЄДРПОУ 41904846) — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Профінеф» (ЄДРПОУ 40671628) — послугу з надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ «Стаміна Капітал» (ЄДРПОУ 39531522) — послугу з надання коштів та банківських металів у кредит.

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Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії:

  • ТОВ «Глобал Спліт» надаватиме фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг;
  • ТОВ «Девелоп Фінанс», «Стаміна Капітал» матимуть право надавати фінансову послугу факторинг;
  • ТОВ «ФК «Профінеф» матиме право надавати фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку та здійснювати валютні операції в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 грудня 2024 року. Рішення набрало чинності з 25 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ презентував нову памʼятну монету. НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету «Безбар’єрність». На аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха зі штучним механічним крилом (протезом), який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір без перешкод.

Раніше ми писали, скільки заборгувала банкам держава за програмою 5-7-9%. Нестача фінансування ускладнює стабільність державних програм, що створює невизначеність для банків і позичальників.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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