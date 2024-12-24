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НБУ презентував нову памʼятну монету

24.12.2024 11:40
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) ввів у обіг нову пам’ятну монету «Безбар’єрність»

НБУ презентував нову памʼятну монету

НБУ презентував нову памʼятну монету Фото: bank.gov.ua

Її презентував голова Національного банку Андрій Пишний під час зустрічі спільноти «Бізнес без бар’єрів», що відбулася за участю першої леді України Олени Зеленської.

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» у квітні 2021 року ухвалено Національну стратегію безбар’єрного простору, розраховану до 2030 року. Вона передбачає усунення шести видів бар’єрів: фізичних, суспільних, цифрових, інформаційних, освітніх, економічних. Андрій Пишний зазначив, що Національний банк згуртував фінансовий сектор для створення найінклюзивнішої фінансової системи у світі.

«Ми просто не маємо іншого вибору, ніж розбудовувати суспільство без бар’єрів. Адже сучасна Україна — країна героїв та ветеранів. І разом ми цей шлях точно подолаємо, головне — крок за кроком, не зупиняючись, щодня на практиці втілювати у фінансовій системі принципи рівності та безбар’єрності. Щоб відзначити прогрес України в розбудові інклюзивного суспільства, ми створили особливу пам’ятну монету. Присвятили її усій спільноті, що втілює в життя філософію безбар’єрності, хто розбудовує суспільство без обмежень, де кожна людина, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, етнічної приналежності чи соціального статусу, має рівні можливості для розвитку та самореалізації», — сказав Андрій Пишний.

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На аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха зі штучним механічним крилом (протезом), який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір без перешкод.

На реверсі монети — стилізоване зображення різних людей, які об’єднані колом: батьки, діти, літні люди, люди, які користуються кріслом колісним, люди з протезуванням, власники тварин. Ця композиція символізує різноманіття та безбар’єрність, що підкреслює єдність та інклюзивність суспільства.

Дизайн монети створила художниця Ольга Дегтярьова.

Пам’ятна монета «Безбар’єрність» введена в обіг 23 грудня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 30 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 24 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що НБУ представив квадратну памʼятну монету «Цифрова держава». НБУ присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової пам’ятної монети зі срібла — «Цифрова держава».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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