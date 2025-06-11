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НБУ анулював ліцензії двом фінустановам

11.06.2025 10:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох фінансових установ — фінансової компанії «Аванс кредит» та кредитної спілки «Станіславська»

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам

НБУ анулював ліцензії двом фінустановам Фото: bank.gov.ua

Так, НБУ застосував до ТОВ «Аванс Кредит» (ЄДРПОУ 43619089) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.

22 травня 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «Аванс Кредит» небездоганною з огляду на надання установою регулятору недостовірної інформації про те, що керівник ТОВ «Аванс Кредит» не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Аванс Кредит» ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 09 червня 2025 року.

Крім того, Нацбанк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку «Станіславська» (ЄДРПОУ 25598352) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 6 червня 2025 року.

Кредитна спілка «Станіславська» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг:

  • надання коштів та банківських металів у кредит;
  • залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів Кредитної Спілки «Станіславська» станом на 01 травня 2025 року становив 2,68 млн грн (0,20% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 2,19 млн грн (0,30% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Нагадаємо, що НБУ актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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