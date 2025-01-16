НБУ анулював ліцензії двом кредитним спілкам та виключив їх з реєстру

Національний банк України анулював (відкликав) ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Промінь» та КС «Буковина» на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2025 року.

Обидві кредитні спілки мали стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Промінь» (ЄДРПОУ 25817624) станом на 1 грудня 2024 року становив 558,41 тис. грн (0,04% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 606,53 тис. грн (0,08% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС «Буковина» (ЄДРПОУ 25811231) станом на 1 грудня 2024 року становив 2 138 тис. грн (0,16 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 462 тис. грн (0,06 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

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Нагадаємо, що протягом грудня 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 892 (станом на 1 грудня 2024 року) до 876 (станом на 1 січня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 62. За цей місяць Нацбанк України оштрафував п’ять банків та більше десятка небанківських фінансових установ на загальну суму понад 150 млн грн. Найбільший штраф, який виявився рекордним за останній час, отримав АТ «РВС Банк».

Із реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одного life-страховика, три кредитні спілки та одного страхового брокера. Примусово виключено 11 фінансових компаній, одного ризикового страховика, два ломбарди, одну кредитну спілку.

Водночас до реєстрів включено одну фінансову компанію, два страхових брокери та дві колекторських компанії.

Детальніше про те, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2024 — читайте у нашому аналітичному матеріалі.

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