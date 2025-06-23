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НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам

23.06.2025 19:40
Микола Деркач
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Нацбанк України прийняв рішення анулювати двом кредитним спілкам ліцензії та виключити їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх власних заяв

НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам

НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Київський Кредитний Альянс» (ЄДРПОУ 26500680) та КС «Взаємодовіра» (ЄДРПОУ 35964640) з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 червня 2025 року.

КС «Київський Кредитний Альянс» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Обсяг її активів станом на 1 травня 2025 року становив 10 038,61 тис. грн (0,76 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 6 108,01 тис. грн (0,82 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

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КС «Взаємодовіра» мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит. Обсяг її активів станом на 1 травня 2025 року становив 721,79 тис. грн (0,05 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 542,03 тис. грн (0,07 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Нагадаємо, що раніше НБУ за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк».

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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