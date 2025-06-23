НБУ анулював ліцензії двом небанківським фінустановам

Нацбанк України прийняв рішення анулювати двом кредитним спілкам ліцензії та виключити їх з Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх власних заяв

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС «Київський Кредитний Альянс» (ЄДРПОУ 26500680) та КС «Взаємодовіра» (ЄДРПОУ 35964640) з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 червня 2025 року.

КС «Київський Кредитний Альянс» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Обсяг її активів станом на 1 травня 2025 року становив 10 038,61 тис. грн (0,76 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 6 108,01 тис. грн (0,82 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

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КС «Взаємодовіра» мала спрощену ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит. Обсяг її активів станом на 1 травня 2025 року становив 721,79 тис. грн (0,05 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 542,03 тис. грн (0,07 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Нагадаємо, що раніше НБУ за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк».

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