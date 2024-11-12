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НБУ анулював ліцензію фінкомпанії

12.11.2024 11:20
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) анулював ТОВ «Фінансова Компанія «Іноваційна Фінансова Компанія» (ЄДРПОУ 35392373) ліцензію на діяльність фінансової компанії

НБУ анулював ліцензію фінкомпанії

НБУ анулював ліцензію фінкомпанії Фото: bank.gov.ua

Компанія мала право надавати такі послуги: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та надання фінансових кредитів. 

12 вересня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Виконати ці заходи потрібно було до 14 жовтня 2024 року.

Цей захід впливу був запроваджений у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2023 рік, оскільки встановлений термін його подання (до 1 червня 2024 року) вже минув.

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Порушення залишилось неусунутим. Рішення про застосування заходу впливу було прийняте Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 листопада 2024 року, за результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг. Це рішення набирає чинності з 12 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ купив на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти. Нацбанк протягом тижня з 4 по 8 листопада продав на міжбанківському валютному ринку (МВР) $739,4 млн, що на $43,3 млн більше, ніж минулого тижня. Водночас регулятор також вперше за пів року купив більше мільйона доларів, а саме $4 млн.

Раніше ми писали, коли реальна зарплата в Україні перевищить довоєнний рівень. За прогнозами НБУ реальна зарплата українців з урахуванням інфляції повинна перевищити довоєнні показники вже до кінця цього року, оскільки ситуація на ринку праці змушує роботодавців підіймати зарплати.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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