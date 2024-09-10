НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію ТОВ «Лізинг Тайм» (ЄДРПОУ 41874576) через виявлені зв’язки власника з російською федерацією

Нацбанк виявив, що власник фынустанови Грегорі Штульберг опосередковано (через компанію, зареєстровану у Великій Британії) володіє російським Акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк».

Україна застосувала секторальні санкції до всього фінансового сектору російської федерації строком на 50 років відповідно до пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 лютого 2023 року, уведеного в дію Указом Президента України від 22 лютого 2023 року № 89/2023.

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Під дію секторальних санкцій потрапляє і АО «АКБ «АЛЕФ-БАНК». Згідно з чинним законодавством наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі інших юридичних осіб, до яких застосовано, зокрема, санкції Україною, є ознакою її небездоганної ділової репутації, що відповідно є ознакою небездоганної ділової репутації фінансової компанії.

Рішення про анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «Лізинг Тайм» ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 09 вересня 2024 року та набирає чинності з 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу. З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, а з іншого — вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України. За даними НБУ пом’якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу. Серед напрямів, що зазнають змін: купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю.

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За матеріалами: НБУ.