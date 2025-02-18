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НБУ анулював ліцензію фінустанові

18.02.2025 10:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «Орієнс Фінанс» (ЄДРПОУ 40258636) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії

НБУ анулював ліцензію фінустанові

НБУ анулював ліцензію фінустанові Фото: bank.gov.ua

2 грудня 2024 року Національний банк застосував до ТОВ «Орієнс Фінанс» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 27 грудня 2024 року.

Підставою для прийняття зазначеного рішення стало порушення фінансовою установою пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу, визначеної абзацом третім підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).

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Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 лютого 2025 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома фінансової установи та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що НБУ може відмінити ліміти на карткові перекази, але є умова. Нацбанк із самого початку наголошував, що ці обмеження мають тимчасовий характер і самі по собі не здатні подолати проблему дроп-операцій. Вирішення цього питання потребує комплексного підходу, зокрема ухвалення закону про реєстр дропів, на який розраховує регулятор.

Раніше ми писали, як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2025 року зменшилася з 876 (станом на 1 січня) до 872 (на 1 лютого). Кількість банків залишилася незмінною — 62.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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