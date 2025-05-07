НБУ анулював ліцензію небанківській фінустанові

Нацбанк України відкликав у ТОВ «ФК «Стідва» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 травня 2025 року.

Зазначається, що Національний банк у березні-квітні цього року вжив заходів для проведення планової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії.

Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки у зв’язку з ненаданням інспекційній групі НБУ документів, інформації та письмових пояснень щодо предмета перевірки.

«Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Це передбачено вимогами законодавства України, зокрема пунктом 13 частини першої статті 50 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та підпунктом 6 пункту 364 глави 48 розділу V Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183», — йдеться в повідомленні Нацбанку.

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Додається, що відповідно до ст. 56 ЗУ «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «ФК «Стідва» у встановленому порядку в один із способів, визначених ЗУ «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою.

Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, НБУ також відкликав ТОВ «Зет-Фінанс» (на підставі власної заяви) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Раніше ми також писали, що НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв. Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти. Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутному отримувати кредити.

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