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НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії

06.05.2025 10:10
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) на підставі власної заяви ТОВ «Зет-Фінанс» (ЄДРПОУ 41469490) відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії Фото: bank.gov.ua

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Зет-Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 травня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ хоче створити реєстр дропів та шахраїв. Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти. Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутному отримувати кредити.

Раніше ми писали, скільки Україна залучила від продажу ОВДП з початку року. За даними Депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж січня-квітня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 123,6 млрд грн, $647,8 млн та €191,4 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131,9 млрд грн, $952,8 млн та €319,7 млн.

Крім того, ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025. Кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні зменшилася з 855 (станом на 1 березня 2025 року) до 838 (станом на 1 квітня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 60 (було 61).

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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