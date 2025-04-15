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НБУ анулював ліцензію трьом небанкам

15.04.2025 16:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) відкликав трьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг на підставі їх власних заяв та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ

НБУ анулював ліцензію трьом небанкам

НБУ анулював ліцензію трьом небанкам Фото: bank.gov.ua

Установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • ТОВ «ЛК «Арріано» (ЄДРПОУ 40682493) — фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Інрайз Інвест» (ЄДРПОУ 39837619) — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ПТ «Ломбард Вілард» Гажійська та Титаренко» (ЄДРПОУ 21007762) — надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

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Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ЛК «Арріано», ТОВ  «ФК «Інрайз Інвест», ПТ «Ломбард Вілард» Гажійська та Титаренко» виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що банки по-новому оцінюватимуть кредитні ризики. Нацбанк України переглянув норми того, як банки повинні зважувати свої кредитні операції, — аби точніше враховувати ризики та підвищувати стійкість фінансової системи. Зокрема, оновлено вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком.

Раніше ми писали, коли в Україні зʼявиться законопроєкт про віртуальні активи. Робота над документом відбуватиметься за підтримки міжнародних партнерів і базуватиметься на положеннях європейської директиви MiCA.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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