НБУ назвав найприбутковіші фінкомпанії України

У 2024 році найбільші доходи від надання фінансових послуг серед усіх фінансових компаній в Україні отримали ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ТМ CreditKasa), що спеціалізується на мікрокредитуванні, — 4,30 млрд грн, та компанія «ФК Фінако» — 2,91 млрд грн

За даними, опублікованими Національним банком України, третє місце за цим показником посіло ПрАТ «Укрфінжитло» із доходом 2,29 млрд грн. Стільки ж заробило ТОВ «ФК Атлана» (2,29 млрд грн), а майже таку ж суму задекларувало і ТОВ «Авентус Україна» (ТМ CreditPlus) — 2,27 млрд грн, пише «Інтерфакс».

До десятки лідерів за розміром доходів від фінпослуг за підсумками року також увійшли:

ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ТМ MyCredit) — 2,17 млрд грн;

ТОВ «Лінеура Україна» (ТМ Credit7) — 1,96 млрд грн;

ТОВ «Аванс Кредит» — 1,90 млрд грн;

ТОВ «УЛФ-Фінанс» — 1,87 млрд грн;

ТОВ «Фард Стандарт» — 1,82 млрд грн.

Із 465 фінансових компаній, чию річну звітність оприлюднив НБУ, 401 завершила 2024 рік із прибутком. Загальний чистий прибуток сектору склав 13,2 млрд грн.

Абсолютним лідером за обсягом чистого прибутку стало ПрАТ «Укрфінжитло», яке задекларувало 6,2 млрд грн. Значні прибутки також показали: ТОВ «Сандора» — 1,03 млрд грн (незважаючи на те, що компанію виключили з Держреєстру фінансових установ у лютому 2025 року після відкликання ліцензій на надання фінпослуг), та ТОВ «ОТП Лізинг» — 704,3 млн грн.

У наступній трійці компаній з найбільшими прибутками: ТОВ «Преміум Фінанс» із результатом 395,4 млн грн, ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» — 345,9 млн грн та ТОВ «Авентус Україна» (працює під ТМ CreditPlus) — 313,2 млн грн.

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У той самий час 61 фінансова компанія завершила рік зі збитками. Найбільше негативне сальдо продемонструвала Державна іпотечна установа (ДІУ) — 382,4 млн грн. Друге місце за обсягом збитків посіла ТОА «ФК «Ел-Фін» із 43 млн грн, а третє — ТОВ «ФК «Фінуніверсал», що задекларувало 36,6 млн грн збитку.

Слідом за ними йдуть ТОВ «ФК «Фідем» — 23,6 млн грн, ТОВ «Віжинфанд Юкрейн» — 21,7 млн грн та ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» — 17,6 млн грн.

Упродовж 2024 року податок на прибуток сплатили 314 фінансових компаній, а загальна сума надходжень до бюджету становила 2,576 млрд грн. Найбільшим платником стало ПрАТ «Укрфінжитло», яке переказало до держбюджету 1,37 млрд грн.

Серед інших великих платників податків — ТОВ «Преміум Фінанс» (89,99 млн грн), ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» (84,59 млн грн), ТОВ «Авентус Україна» (72,9 млн грн), ТОВ «ФК «Центрофінанс» (64,3 млн грн) та ТОВ «ФК «Октава Фінанс» (63,1 млн грн).

Щодо витрат на оплату праці, то беззаперечним лідером стала компанія «Сандора», яка витратила на зарплатний фонд 1,73 млрд грн. Водночас дохід від фінансових послуг у неї склав лише 3,12 млн грн, тоді як інші джерела забезпечили 13 млрд грн.

На другому місці — ТОВ «ОТП Лізинг» із зарплатними витратами в обсязі 187,8 млн грн. Замикає трійку ТОВ «Споживчий центр» (ТМ «ШвидкоГроші») — 186,1 млн грн.

Далі у рейтингу: ТОВ «УЛФ-Фінанс» — 152,2 млн грн, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» (ТМ Moneyveo) — 148,0 млн грн, а також ТОВ «Укр Кредит Фінанс» — 131,8 млн грн.

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