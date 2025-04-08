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НБУ анулював ліцензую небанківській фінустанові

08.04.2025 15:40
Микола Деркач
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Нацбанк України застосував захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії до ТОВ «Фінінвест Груп»

НБУ анулював ліцензую небанківській фінустанові

НБУ анулював ліцензую небанківській фінустанові Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Нагадаємо, що 9 грудня 2024 року Національний банк застосував до ТОВ «Фінінвест Груп» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.

Підставою для прийняття зазначених рішень стало порушення фінансовою установою пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу, визначеної абзацом третім підпункту 1 пункту 8 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління НБУ від 27.12.2023 № 192 (зі змінами).

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Рішення про застосування заходу впливу до зазначеної установи Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 квітня 2025 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома фінансової установи та може бути оскаржене протягом шести місяців із дня його отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.

Нагадаємо, що у НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів. Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг. Надавачі платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, матимуть час до 1 жовтня 2025 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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