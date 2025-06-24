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НБУ презентував нову памʼятну монету

24.06.2025 10:00
Ольга Деркач
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Національний банку України (НБУ) поповнив тематичний напрям нумізматичної серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців, новою пам’ятною монетою — «Українська бавовна. САУ «Богдана»»

НБУ презентував нову памʼятну монету

НБУ презентував нову памʼятну монету Фото: t.me/nbu_ua

Про це повідомив НБУ у своєму Telegram.

Нова монета присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) «Богдана», що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу Збройних Сил України.

Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових.

На аверсі монети зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки самохідної артилерійської установки «Богдана». Поблизу острова — стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

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На реверсі — САУ «Богдана» у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об’єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

З 24 червня пам’ятну монету «Українська бавовна. САУ «Богдана» можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, що НБУ за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк».

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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