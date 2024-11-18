НБУ презентував нову пам’ятну монету до сторіччя Українського Радіо

Національний банк України (НБУ) презентував нову пам’ятну монету «100 років із часу заснування Українського Радіо», присвяченої сторіччю Українського Радіо

Презентував нову монету заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан спільно з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, Міністром культури та стратегічних комунікацій України Миколою Точицьким, головою правління Суспільного Мовлення Миколою Чернотицьким та генеральним директором Укрпошти Ігорем Смілянським.

Після презентації монети учасники заходу здійснили погашення поштової марки «Нове сторіччя Українського Радіо», яку Укрпошта випустила з нагоди столітнього ювілею радіостанції.

«Протягом своєї історії Українське Радіо переживало різні періоди, зокрема часи репресій, Другу світову війну та проголошення незалежності України у 1991 році. Але за будь-яких обставин радіопередачі продовжували виходити українською мовою. Сьогодні, в умовах російської агресії, Українське Радіо є важливою складовою інформування суспільства, досягаючи кожного куточка нашої країни, допомагаючи відстоювати національну самобутність та протидіяти ворожій пропаганді. Саме тому ми вирішили присвятити нову пам’ятну монету «100 років із часу заснування Українського Радіо» найстаршому українському мовнику, який здобув довіру поколінь слухачів і став справжнім стратегічним мовником, надійним джерелом інформації та платформою для єднання українців, яка інформує, розважає, навчає та консолідує громадян як всередині країни, так і за її межами», — сказав Олексій Шабан.

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На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб України, оточений багаторазовою фразою «ГОВОРИТЬ КИЇВ», що підкреслює роль столиці як центру комунікації. Композиція також містить стилізований фрагмент радіохвиль над окупованими територіями, символізуючи значення Українського Радіо у збереженні національної самобутності та протидії пропаганді.

Угорі зазначено напис УКРАЇНА, ліворуч — номінал 5 з графічним символом гривні ₴ (горизонтально), рік карбування — 2024 (вертикально), нижче — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено стилізоване поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою «і» у слові «радіо», що у вигляді щогли символізує Українське Радіо. Унизу — напис «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО 1924», що вказує на рік заснування мережі.

Художники — Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптор — Анатолій Демяненко.

Пам’ятну монету «100 років із часу заснування Українського Радіо» номіналом 5 гривень введено в обіг 15 листопада 2024 року. Матеріал — нейзильбер, якість — «спеціальний анциркулейтед», тираж — 50 000 штук. Придбати монету можна буде з 26 листопада 2024 року в інтернет-магазині НБУ або у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, що НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні. У базовому сценарії прогнозу передбачається збереження значних бюджетних дефіцитів з їх поступовим скороченням у прогнозованому періоді. Однак, існують суттєві ризики збільшення потреб на підтримку обороноздатності країни.

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За матеріалами: НБУ.