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Укрпошта випустить марку до 100-річчя Українського Радіо

11.11.2024 13:40
Ольга Деркач
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До 100-річчя Українського Радіо, яке вперше вийшло в ефір 16 листопада 1924 року, Укрпошта оголосила про випуск художньої поштової марки під назвою «Нове сторіччя Українського Радіо»

Укрпошта випустить марку до 100-річчя Українського Радіо

Укрпошта випустить марку до 100-річчя Українського Радіо Фото: Укрпошта

Урочиста презентація марки відбудеться 15 листопада, напередодні Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який Україна відзначає з 1994 року, йдеться в пресрелізі Укрпошти.

Українське Радіо вперше зазвучало в Харкові 16 листопада 1924 року, відкривши нову еру радіомовлення в Україні. Відтоді воно стало не лише основним джерелом інформації, а й важливим носієм української мови, пісні та культурних традицій.

З початком повномасштабного вторгнення росії Українське Радіо відіграє ключову роль у підтриманні зв’язку, особливо під час блекаутів та на тимчасово окупованих територіях, де інші канали мовлення недоступні. Цей важливий аспект підкреслив у своїй роботі дизайнер Володимир Таран, створивши марку, на якій зображена стилізована лінія фронту.

Від неї радіохвилі поширюються над окупованими територіями, несучи правдиву інформацію і символізуючи незламність та силу українського слова.

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Сьогодні Українське Радіо — це найбільша FM-мережа в країні, яка розпочинає нове сторіччя і набуває особливого статусу для кожного українця, хто живе на рідній землі, та тих, хто нині перебуває за кордоном.

Марковий аркуш «Нове сторіччя Українського Радіо» має номінал «М», що відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів і поштових карток (36 грн з ПДВ), і включає 4 марки. Загальний тираж випуску становить 280 000 марок. Спеціальне погашення штемпелем «Перший день» відбудеться в Харкові 15 листопада, на знак поваги до міста, з якого почалося українське радіомовлення. Одночасно з введенням в обіг поштової марки, у Київському головпоштамті (вул. Хрещатик, 22) з 9:00 до 20:00 проходитиме спеціальне погашення «Україна Є. Говорить Київ».

Придбати поштову марку «Нове сторіччя Українського Радіо» можна у відділеннях Укрпошти та у Поштовому маркеті, починаючи з 15 листопада, а оформити передзамовлення у Поштовому маркеті — вже сьогодні, 11 листопада.

Нагадаємо, що Укрпошта запустить новий мобільний застосунок. Наразі новий застосунок Укрпошти тестують 22 тис. працівників, а повноцінний запуск планується в цьому році.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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