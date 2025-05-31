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НБУ відкликав ліцензію небанківській фінкомпанії

31.05.2025 14:30
Микола Деркач
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Нацбанк України відкликав ліцензію страховику та виключив його з Державного реєстру, а також змінив обсяг ліцензії ще одній небанківській фінансовій компанії

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінкомпанії

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінкомпанії Фото: bank.gov.ua

Як йдеться у повідомленні пресслужби регулятора, НБУ прийняв рішення про відкликання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення ПАТ «Українська Аграрно-Страхова Компанія» (далі – ПРАТ «УАСК») з Державного реєстру фінансових установ на підставі поданої заяви. Таке рішення Національний банк прийняв 28 травня 2025 року у межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Нагадаємо, що НБУ 14 січня 2025 року надав ПРАТ «УАСК» дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив цьому страховику план виходу з ринку.

Відповідно до звітності ПРАТ «УАСК» за І квартал 2025 року товариство не отримувало страхових премій, так як в січні 2025 року НБУ погодив план виходу з ринку. ПРАТ «УАСК» протягом зазначеного періоду здійснювало повернення страхових платежів за медичним страхуванням у сумі 212,8 тис. грн. Страхові виплати становили 1 177 тис. грн. Станом на 1 квітня 2025 року компанією дотримано вимоги до платоспроможності.

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У середу, 28 травня 2025 року, Нацбанк на підставі власної заяви ТОВ «ФК «Незалежні Фінанси» погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії, зокрема з такої ліцензії було виключено таку фінансову послугу, як факторинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “ФК «Незалежні Фінанси» матиме право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Нагадаємо, що НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих КС за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами НБУ. Зазначається, що КС набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
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