НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Заходи впливу застосовано до таких установ:

ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг» (ЄДРПОУ 42483814);

ТОВ «Фінансова Компанія «Діджитал Фінанс» (ЄДРПОУ 44583263);

ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 41586125);

ТОВ «Фінансова Компанія «Фін-Ранг» (ЄДРПОУ 42888239).

Національний банк України застосував заходи впливу до цих фінансових установ у зв’язку з порушенням вимог щодо надання інформації, пояснень або документів (або їх копій) у встановлені строки. Такі матеріали запитувалися відповідно до вимог Національного банку, проте не були надані вчасно.

Відповідні установи зобов’язані усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства України не пізніше 9 червня 2025 року.

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Рішення про застосування заходів впливу ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 19 травня 2025 року. Воно набирає чинності з моменту його доведення до відома відповідних фінансових установ і може бути оскаржене в адміністративному суді протягом шести місяців із дня його отримання — у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Згідно з частиною другою статті 74 Закону України «Про Національний банк України», подання скарги не зупиняє виконання цього рішення.

Нагадаємо, що ЄС запустив проєкт підтримки НБУ. Новий проєкт допоможе НБУ впровадити нагляд, заснований на оцінці ризиків, відповідно до найкращих практик ЄС, а також сприятиме безпечному розвитку та ефективній роботі небанківських фінансових установ з метою забезпечення джерел фінансування післявоєнного відновлення економіки України та її інтеграції до фінансових ринків ЄС і світу.

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Джерело: НБУ.