НБУ застосував заходи впливу до трьох фінансових установ

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансової компанії до трьох небанківських фінустанов: ТОВ «Фінансова Компанія «НСТ Груп», ТОВ «Альтафінанс» та ТОВ «Вольтер Капітал»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У НБУ нагадали, що 16 грудня 2024 року Нацбанк застосував до ТОВ «Фінансова Компанія «НСТ Груп» та ТОВ «Альтафінанс» заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 13 січня 2025 року.

Підставою для прийняття зазначених рішень стало порушення фінансовими установами визначеної в п. 19 Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженого постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192 (зі змінами) (далі – Положення № 192), пруденційної вимоги щодо дотримання нормативу левериджу.

Національний банк 9 грудня 2024 року застосував до ТОВ «Вольтер Капітал» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 6 січня 2025 року. Підставою для прийняття зазначеного рішення стало порушення фінансовою установою визначеної в пункті 13 Положення № 192 пруденційної вимоги щодо достатності власного капіталу.

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«Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 березня 2025 року. Вони набирають чинності з дня їх доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України», — йдеться в повідомленні НБУ.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України «Про Національний банк України» оскарження цих рішень не зупиняє їх виконання.

Нагадаємо, що банки ретельніше перевірятимуть документи клієнтів. Національний банк рекомендує фінансовим установам обмінюватися інформацією про рух коштів клієнтів, щодо яких є підозри у використанні фальшивих документів. При цьому регулятор підкреслює, що будь-яке розкриття даних, які становлять банківську таємницю, можливе лише за згодою клієнта.

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