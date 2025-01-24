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НБУ змінив обсяг ліцензій 7 небанкам

24.01.2025 10:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

НБУ змінив обсяг ліцензій 7 небанкам

НБУ змінив обсяг ліцензій 7 небанкам Фото: bank.gov.ua

Фінансову послугу «фінансовий лізинг» було виключено з ліцензій таких установ:

  • ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» (ЄДРПОУ 43105522);
  • ТОВ «ФК «Атлана» (ЄДРПОУ 42714783);
  • ТОВ «Кредіт Компані» (ЄДРПОУ 41888348);
  • ТОВ «ФК  «Конгур» (ЄДРПОУ 41962174);
  • ТОВ «ФК  «Омега Фінанс» (ЄДРПОУ 42436323);
  • ТОВ «ФК «Фінако» (ЄДРПОУ 43255973);
  • ТОВ «ФК «Фрейзер» (ЄДРПОУ 42013017).

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Після зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії вищезазначені установи матимуть право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 січня 2025 року.

Нагадаємо, що НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики.

Раніше ми писали, що в Україні можуть відмовитися від долара та перейти на євро. В Україні євро може поступово замінити долар як основну валюту для формування курсу гривні. Перехід обіцяють зробити плавним і майже непомітним, щоб уникнути різких змін. Проте конкретні дати впровадження цього процесу наразі не озвучені.

Крім того, НБУ оновив підходи до розкриття інформації банками. Відтепер банки визначатимуть непрацюючі активи відповідно до запроваджених змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, які набрали чинності з початку 2025 року.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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