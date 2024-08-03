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Прибутки Укрзалізниці падають, попри зростання обсягів перевезень

03.08.2024 12:00
Ольга Деркач
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За перше півріччя 2024 року державна компанія Укрзалізниця отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн

Прибутки Укрзалізниці падають, попри зростання обсягів перевезень

Прибутки Укрзалізниці падають, попри зростання обсягів перевезень Фото: unsplash.com

У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, загальний дохід від вантажних перевезень зріс на 6,5 млрд грн, досягнувши 43 млрд грн. Також у першому півріччі 2024 року УЗ отримала на 24% більше доходів від вагонної складової. Про це свідчить офіційний звіт компанії, який є у розпорядженні Мінпрому.

Згідно з даними, 2024 рік виявився менш затратним для компанії в порівнянні з минулим роком: ціни на пальне знизилися на 3%, а ціни на газ зменшилися на 35%. Разом з тим, витрати на капітальні інвестиції склали лише 4,5 млрд грн, що на 2,1 млрд грн менше ніж у відповідному періоді 2023 року. Проте компанія зафіксувала зростання операційних витрат на 2,6 млрд грн, досягнувши 4,6 млрд грн.

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Компанія демонструє зниження прибутку, попри рекордні тарифи та позитивні тенденції в обсягах вантажних перевезень. За перше півріччя 2024 року прибуток зменшився на 1,7 млрд грн, хоча середній місячний обсяг перевезень склав 15 млн тонн, що на 27% перевищує показники минулого року.

Хоча компанія отримала прибуток у 3,1 млрд грн за перші шість місяців року, вона прогнозує збиток у 2,7 млрд грн до кінця року. У звіті відсутня інформація про те, на що будуть витрачені 5,8 млрд грн, які компанія отримає за рік.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила перший в історії компанії дитячий вагон. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший в історії компанії дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня.  У процесі модернізації вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця розширює верифікацію через Дія.Підпис на міжнародні рейси. Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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