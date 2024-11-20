Укрнафта придбає 51% мережі Shell в Україні

Компанія Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання значної частки у ТОВ «Альянс Холдинг»

Найближчими днями «Укрнафта», яка визначена переможцем конкурентного процесу, разом із Shell звернеться до Антимонопольного комітету. Вони попросять дозвіл на концентрацію, який є обовʼязковою передумовою завершення угоди.

Після його отримання Укрнафта зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов’язків акціонера, придбавши 51% у ТОВ «Альянс Холдинг», йдеться в пресрелізі компанії. Водночас сума угоди наразі не розголошується.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зазначив, що в разі успішного закриття угоди Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що охоплює 118 справних АЗК, а також інше майно. А прибуток, який отримуватиме «Альянс Холдинг», надходитиме до держбюджету у вигляді дивідендів.

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«Наглядова рада «Укрнафти» погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група, що інвестувала у розвиток понад $460 млн, забезпечить компанії розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку, що відповідає стратегії розвитку до 2028 року», — підкреслив СЕО Укрнафти Сергій Корецький.

Оцінку угоди та активів провів міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co. За правову сторону питання відповідає провідна юридична фірма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.

В Укрнафті обіцяють протягом року після закриття угоди провести ребрендинг усіх АЗК. Умови чинних договорів В2В будуть виконуватись у повному обсязі. Також планується зберегти персонал компанії – 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі. Наразі Shell входить до топ-10 мереж за обсягами продажів в Україні.

Нагадаємо, власник компанії ОККО Віталій Антонов планує до кінця року купити частку нафтогазовидобувної компанії «Бистрицьке Інвест», що належить засновнику групи «Західнадраінвест» Зіновію Козицькому.

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