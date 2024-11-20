close-btn
PaySpaceMagazine

Укрнафта придбає 51% мережі Shell в Україні

20.11.2024 9:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Компанія Укрнафта, що входить до Групи Нафтогаз, та міжнародна компанія Shell уклали угоду про придбання значної частки у ТОВ «Альянс Холдинг»

Укрнафта придбає 51% мережі Shell в Україні

Фото: freepik.com

Найближчими днями «Укрнафта», яка визначена переможцем конкурентного процесу, разом із Shell звернеться до Антимонопольного комітету. Вони попросять дозвіл на концентрацію, який є обовʼязковою передумовою завершення угоди.

Після його отримання Укрнафта зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов’язків акціонера, придбавши 51% у ТОВ «Альянс Холдинг», йдеться в пресрелізі компанії. Водночас сума угоди наразі не розголошується.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зазначив, що в разі успішного закриття угоди Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що охоплює 118 справних АЗК, а також інше майно. А прибуток, який отримуватиме «Альянс Холдинг», надходитиме до держбюджету у вигляді дивідендів.

Читайте також: Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

«Наглядова рада «Укрнафти» погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група, що інвестувала у розвиток понад $460 млн, забезпечить компанії розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку, що відповідає стратегії розвитку до 2028 року», — підкреслив СЕО Укрнафти Сергій Корецький.

Оцінку угоди та активів провів міжнародний інвестиційно-банківський радник Rothschild & Co. За правову сторону питання відповідає провідна юридична фірма Sayenko Kharenko. Аудитор – KPMG.

В Укрнафті обіцяють протягом року після закриття угоди провести ребрендинг усіх АЗК. Умови чинних договорів В2В будуть виконуватись у повному обсязі. Також планується зберегти персонал компанії – 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі. Наразі Shell входить до топ-10 мереж за обсягами продажів в Україні.

Нагадаємо, власник компанії ОККО Віталій Антонов планує до кінця року купити частку нафтогазовидобувної компанії «Бистрицьке Інвест», що належить засновнику групи «Західнадраінвест» Зіновію Козицькому.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Персоналізація у ритейлі: як бізнес адаптується до змін у споживчих вподобаннях

Київстар повноцінно запустив новий код номерів, але не для всіх

В Україні створять нову енергокомпанію вартістю $1 млрд

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Lenovo заявила про збільшення прибутку: скільки заробила 20.11.2024

Lenovo заявила про збільшення прибутку: скільки заробила
ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі 20.11.2024

ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі
НБУ змінив деякі валютні обмеження 20.11.2024

НБУ змінив деякі валютні обмеження
Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі 19.11.2024

Фармкомпанія Farmak здобула премію на міжнародному конкурсі
Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн 19.11.2024

Найбільші мобільні оператори України придбали нові частоти на 2,9 млрд грн
220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA 19.11.2024

220 компаній приєдналися до IT-маркетплейсу CodeUA
Вибір редакції
Всі
ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі
ТОП статей 20.11.2024

ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі

 PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію
ТОП статей 19.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: продовжується прийом заявок на Премію
Останні новини
Сьогодні  13:00

Lenovo заявила про збільшення прибутку: скільки заробила

 Сьогодні  13:00

ШІ, біометрія, інтернет речей та інші технології в ритейлі

 Сьогодні  12:20

NVIDIA та Temenos створять спеціальний ШІ для банків

 Сьогодні  11:40

НБУ змінив деякі валютні обмеження

 Сьогодні  11:00

Tap-to-Earn Games: новий етап у розвитку ігрової індустрії

 Сьогодні  10:20

ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу

 Сьогодні  9:40

Укрнафта придбає 51% мережі Shell в Україні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber