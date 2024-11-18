close-btn
PaySpaceMagazine

Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

18.11.2024 20:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Загалом Група Нафтогаз за 10 місяців 2024 року сплатила до українських бюджетів понад 71 млрд грн податків

Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

Фото: unsplash.com

Так, з січня по жовтень 2024-го компанії Групи Нафтогаз сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 66 млрд грн. Ще понад 5 млрд грн компанія спрямувала до місцевих бюджетів.

Як повідомили в пресслужбі компанії, лише у жовтні цього року Нафтогаз перерахував до держбюджету 4,4 млрд грн, ще 600 млн грн – до місцевих бюджетів.

Читайте також: Власник ОККО придбає частку нафтогазовидобувної компанії

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2024-го Нафтогаз збільшив прибуток майже вчетверо. Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за шість місяців 2024 року сягнув 24,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група показала майже в 4 рази менший результат — 6,6 млрд грн.

Водночас консолідований операційний прибуток за перші пів року 2024-го зріс до 28,9 млрд грн. Цей показник за аналогічний період минулого року складав 14 млрд грн.

При цьому протягом січня-червня 2024 року підприємства Групи сплатили в державний бюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Раніше ми писали, що компанія Нафтогаз України внесла до державного бюджету платіж у сумі 14,3 млрд грн. Сума платежу включає 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн податку на прибуток, пов’язаного з ними. Загальна сума дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед усіх державних підприємств.

Також ЄБРР надасть Україні €200 млн для підтримки Нафтогазу. Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу та зміцнення енергетичної безпеки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці повинні сплатити 6,7 млрд грн податку на нерухомість до кінця літа — податкова

Підвищення податків в Україні є неминучим — МВФ

Скільки резиденти Дія.City сплатили податків за перше півріччя 2024 — Федоров

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили 18.11.2024

Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили
NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію 18.11.2024

NovaPay планує отримати спрощену банківську ліцензію
Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни 18.11.2024

Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни
НБУ презентував нову пам’ятну монету до сторіччя Українського Радіо 18.11.2024

НБУ презентував нову пам’ятну монету до сторіччя Українського Радіо
NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю 18.11.2024

NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю
Google Chrome для iOS оновлено: що змінилося 16.11.2024

Google Chrome для iOS оновлено: що змінилося
Вибір редакції
Всі
Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ
ТОП статей 18.11.2024

Наступна межа ШІ: як мультимодальні системи змінюють наш світ

 Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
ТОП статей 15.11.2024

Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
Останні новини
18.11.2024  21:00

Засновник Cardano зустрівся з Ілоном Маском: про що говорили

 18.11.2024  20:30

Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

 18.11.2024  20:00

Скільки заплатив державі власник Vodafone Україна за купівлю ОГХК

 18.11.2024  19:00

Українці тепер можуть шукати роботу через застосунок служби зайнятості

 18.11.2024  18:30

Розкрито стратегію китів Shiba Inu: що зараз роблять великі інвестори SHIB

 18.11.2024  18:00

Один з найбільших російських банків потрапить під санкції США

 18.11.2024  17:30

Marathon Digital випустить облігації на $700 млн для купівлі BTC

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber