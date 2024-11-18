Названо, скільки податків сплатив Нафтогаз з початку року

Загалом Група Нафтогаз за 10 місяців 2024 року сплатила до українських бюджетів понад 71 млрд грн податків

Так, з січня по жовтень 2024-го компанії Групи Нафтогаз сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 66 млрд грн. Ще понад 5 млрд грн компанія спрямувала до місцевих бюджетів.

Як повідомили в пресслужбі компанії, лише у жовтні цього року Нафтогаз перерахував до держбюджету 4,4 млрд грн, ще 600 млн грн – до місцевих бюджетів.

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Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2024-го Нафтогаз збільшив прибуток майже вчетверо. Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за шість місяців 2024 року сягнув 24,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група показала майже в 4 рази менший результат — 6,6 млрд грн.

Водночас консолідований операційний прибуток за перші пів року 2024-го зріс до 28,9 млрд грн. Цей показник за аналогічний період минулого року складав 14 млрд грн.

При цьому протягом січня-червня 2024 року підприємства Групи сплатили в державний бюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Раніше ми писали, що компанія Нафтогаз України внесла до державного бюджету платіж у сумі 14,3 млрд грн. Сума платежу включає 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн податку на прибуток, пов’язаного з ними. Загальна сума дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед усіх державних підприємств.

Також ЄБРР надасть Україні €200 млн для підтримки Нафтогазу. Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу та зміцнення енергетичної безпеки.

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