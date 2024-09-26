Скільки податків сплатив Нафтогаз за пів року: названо суму

За підсумками першого півріччя 2024-го Нафтогаз збільшив прибуток майже вчетверо

Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз за шість місяців 2024 року сягнув 24,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група показала майже в 4 рази менший результат — 6,6 млрд грн.

Огляд фінансової звітності Групи Нафтогаз за пів року 2024 року був проведений незалежною міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers (PwC), повідомляє пресслужба компанії.

Водночас консолідований операційний прибуток за перші пів року 2024-го зріс до 28,9 млрд грн. Цей показник за аналогічний період минулого року складав 14 млрд грн.

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«Значних покращень фінансових результатів Групі Нафтогаз вдалося досягти, зокрема завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу», — зазначили в компанії.

При цьому протягом січня-червня 2024 року підприємства Групи сплатили в державний бюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Ключовими компаніями, які показали прибуток у першому півріччі 2024 року, є НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Україна», АТ «Укртранснафта».

Нагадаємо, за сім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. Так, сума податків становить понад 53 млрд гривень.

Раніше ми писали, що компанія Нафтогаз України внесла до державного бюджету платіж у сумі 14,3 млрд грн. Сума платежу включає 12,2 млрд грн дивідендів та 2,1 млрд грн податку на прибуток, пов’язаного з ними. Загальна сума дивідендів становить 95% чистого консолідованого прибутку групи «Нафтогаз», що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед усіх державних підприємств.

Також ЄБРР надасть Україні €200 млн для підтримки Нафтогазу. Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу та зміцнення енергетичної безпеки.

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