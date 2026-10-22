Аналітик запідозрив маніпуляції цінами Біткоїна, XRP та Cardano

Криптоаналітик Алі Мартінес припустив, що великі гравці можуть впливати на короткострокові коливання Біткоїна, XRP та Cardano. На тлі відновлення їхніх курсів 20–21 жовтня в мережах усіх трьох активів різко зросла активність. Проте ці сигнали ще не доводять маніпуляцій

Що викликало підозри щодо Біткоїна

За даними Santiment, обсяг BTC, які надходили на криптобіржі, збільшився приблизно із 7682 до 25 124 монет. Одночасно 20 жовтня ціна Біткоїна піднялася з близько $81 200 до $83 407.

Великі перекази на біржі можуть свідчити про підготовку до продажу, однак не обов’язково означають, що монети справді продали. Мартінес звернув увагу саме на збіг зростання ціни та надходження значних обсягів BTC на торговельні майданчики.

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Що відбувається з XRP та Cardano

У мережі XRP Ledger обсяг транзакцій, за показниками Santiment, зріс із 215,87 млн у вихідні до 49,17 млрд у понеділок. Водночас XRP відштовхнувся від підтримки поблизу $1,25 і почав дорожчати.

Схожу картину зафіксували в мережі Cardano. Кількість великих операцій на суму понад $1 млн збільшилася з 24 до 51, а ADA додала більш ніж 5% від рівня близько $0,21.

На думку Мартінеса, синхронне пожвавлення може вказувати на вплив великих власників на короткострокові рухи криптовалют. Проте активність китів не є доказом узгоджених дій.

Як змінилися курси криптовалют

На момент публікації Finbold 21 жовтня Біткоїн коштував близько $84 557, подорожчавши на 3,55% за тиждень. Добовий обсяг торгів BTC досяг $27,56 млрд. XRP зріс майже на 4% — до $1,37.

Торговельний обсяг Cardano за добу збільшився приблизно на 10%, до $280 млн. Це свідчить про пожвавлення торгів, але саме по собі не пояснює, хто і з якою метою здійснював операції.

Різні блокчейни мають власну структуру транзакцій, тому пряме порівняння їхніх обсягів не дає відповіді, чи діють учасники скоординовано. Для цього треба аналізувати конкретні адреси та ордери на біржах.

Редакція PSM звертає увагу, що різкі стрибки ончейн-активності можуть супроводжувати як звичайне відновлення попиту, так і спекулятивні дії. Щоб говорити про доведену маніпуляцію, потрібні додаткові дані, а не лише збіг цінових рухів і великих транзакцій.

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Джерело: Finbold.