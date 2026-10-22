Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Аналітик запідозрив маніпуляції цінами Біткоїна, XRP та Cardano

22.10.2026 14:00
Микола Деркач

Криптоаналітик Алі Мартінес припустив, що великі гравці можуть впливати на короткострокові коливання Біткоїна, XRP та Cardano. На тлі відновлення їхніх курсів 20–21 жовтня в мережах усіх трьох активів різко зросла активність. Проте ці сигнали ще не доводять маніпуляцій

Аналітик запідозрив маніпуляції цінами Біткоїна, XRP та Cardano

Фото: chatgpt.com

Що викликало підозри щодо Біткоїна

За даними Santiment, обсяг BTC, які надходили на криптобіржі, збільшився приблизно із 7682 до 25 124 монет. Одночасно 20 жовтня ціна Біткоїна піднялася з близько $81 200 до $83 407.

Великі перекази на біржі можуть свідчити про підготовку до продажу, однак не обов’язково означають, що монети справді продали. Мартінес звернув увагу саме на збіг зростання ціни та надходження значних обсягів BTC на торговельні майданчики.

Читайте також: Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном

Що відбувається з XRP та Cardano

У мережі XRP Ledger обсяг транзакцій, за показниками Santiment, зріс із 215,87 млн у вихідні до 49,17 млрд у понеділок. Водночас XRP відштовхнувся від підтримки поблизу $1,25 і почав дорожчати.

Схожу картину зафіксували в мережі Cardano. Кількість великих операцій на суму понад $1 млн збільшилася з 24 до 51, а ADA додала більш ніж 5% від рівня близько $0,21.

На думку Мартінеса, синхронне пожвавлення може вказувати на вплив великих власників на короткострокові рухи криптовалют. Проте активність китів не є доказом узгоджених дій.

Як змінилися курси криптовалют

На момент публікації Finbold 21 жовтня Біткоїн коштував близько $84 557, подорожчавши на 3,55% за тиждень. Добовий обсяг торгів BTC досяг $27,56 млрд. XRP зріс майже на 4% — до $1,37.

Торговельний обсяг Cardano за добу збільшився приблизно на 10%, до $280 млн. Це свідчить про пожвавлення торгів, але саме по собі не пояснює, хто і з якою метою здійснював операції.

Різні блокчейни мають власну структуру транзакцій, тому пряме порівняння їхніх обсягів не дає відповіді, чи діють учасники скоординовано. Для цього треба аналізувати конкретні адреси та ордери на біржах.

Редакція PSM звертає увагу, що різкі стрибки ончейн-активності можуть супроводжувати як звичайне відновлення попиту, так і спекулятивні дії. Щоб говорити про доведену маніпуляцію, потрібні додаткові дані, а не лише збіг цінових рухів і великих транзакцій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал

XRP може зрости на 21% — Алі Мартінес

Біткоїн може відновити зростання: аналітик назвав ключовий рівень

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
XRP може впасти до $1 перед новим зростанням — аналітик 22.10.2026

XRP може впасти до $1 перед новим зростанням — аналітик
Інвестори в акції стали нервовішими за криптотрейдерів — дослідження 21.10.2026

Інвестори в акції стали нервовішими за криптотрейдерів — дослідження
Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном 21.10.2026

Кити накопичили майже 89 тисяч BTC за місяць: що відбувається з Біткоїном
Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал 21.10.2026

Біткоїн подав надзвичайно рідкісний сигнал
2 монети, які можуть перетворити $10 на $1000: прогноз 21.10.2026

2 монети, які можуть перетворити $10 на $1000: прогноз
Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober 21.10.2026

Якою буде ціна Біткоїна 31 жовтня: прогноз на Uptober

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

 Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

 Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках
ТОП статей 14.10.2026

Чи підвищать податки в Україні: чому політики розійшлися в думках

Останні новини
Сьогодні  20:00

Банки очікують підвищення ставок за депозитами — опитування НБУ

 Сьогодні  19:00

Скільки податку на землю сплатили українці у 2026

 Сьогодні  18:00

Visa представила нові інструменти захисту бізнес-платежів

 Сьогодні  17:00

XRP може впасти до $1 перед новим зростанням — аналітик

 Сьогодні  16:00

Вчені навчилися передавати дані без активного радіосигналу

 Сьогодні  15:00

В Україні зміниться декларація з транспортного податку

 Сьогодні  14:00

Аналітик запідозрив маніпуляції цінами Біткоїна, XRP та Cardano

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image