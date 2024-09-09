Block вдруге за рік випередила Coinbase за капіталізацією

Платіжна компанія Block знову обійшла криптобіржу Coinbase за ринковою капіталізацією

Станом на 6 вересня капіталізація компанії Block засновника Twitter (тепер X) Джека Дорсі становила $37,7 млрд, згідно з даними YCharts.

Це більше, ніж у криптобіржі Coinbase ($36,56 млрд), акції якої за тиждень впали на 7,7%.

Так, капіталізація Block переважно зростала з початку серпня 2024 року. У вересні відбулася корекція, але падіння було невеликим.

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Показник Coinbase, своєю чергою, перебуває в затяжному падінні. З кінця серпня 2024 року капіталізація криптобіржі скоротилася на $15,97 млрд, сягнувши $36,56 млрд станом на 6 вересня.

Це вже вдруге з початку цього року, коли Block обійшла Coinbase за показником капіталізації — минулого разу це сталось в березні. Падіння показника біржі зумовлене, ймовірно, зниженням котирувань.

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Згідно з даними TradingView, за минулий тиждень акції Coinbase (COIN) впали на 7,7%, а за місяць — на 22,13%. Здешевшання цінних паперів біржі можна пояснити загальним просіданням на крипторинку.

Попри це банк Barclays підвищив рейтинг акцій Coinbase з «нижче середнього» до «середнього». Разом з тим експерти організації переглянули цільову ціну цих деривативів, знизивши значення з $206 до $169. Під час закриття ринку 6 вересня акції біржі торгувалися нижче цього рівня.

Нагадаємо, минулої п’ятниці ціна Біткоїна впала нижче $53 000, досягнувши найнижчого рівня з часів «чорного понеділка».

Обвал крипторинку викликав нові занепокоєння серед інвесторів, особливо після того, як нещодавні дані по зайнятості в США посилили прогнози щодо можливого зниження ставки ФРС США на 0,5%. Фондовий ринок США також відзначився похмурими торгами в п’ятницю.

Також ми писали, що відомий блокчейн-трекер Whale Alert, який відстежує великі криптовалютні транзакції, виявив два величезних перекази Ethereum на американську публічну криптовалютну біржу Coinbase. Ці перекази відбулися послідовно, в той час, як ціна Ethereum за ту добу зросла на 3,5%.

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За матеріалами Incrypted