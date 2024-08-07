Ціна Solana досягла нового історичного максимуму щодо Ethereum

7 серпня 2024 року пара SOL/ETH сягнула нового історичного максимуму — 0,061 ETH за SOL. Зростання ATH зумовлене масштабованістю Solana та інституційним інтересом до криптовалют

Сьогодні вранці курс SOL підскочив до $153,8, тоді як ETH торгувався по $2 516. Обидві криптовалюти значно додали в ціні після нещодавньої корекції на ринку.

Важливою подією стало те, що торгова пара SOL/ETH досягла нового історичного максимуму (ATH). Ця віха була підтверджена 7 серпня 2024 року після сильного висхідного сплеску ціни. Згідно з останніми даними, ATH SOL/ETH склав 0,061 ETH за 1 SOL.

Зростання пари SOL/ETH відбувається на тлі загального відновлення на ринку криптовалют. Аналітики пов’язують це досягнення з різними факторами, в тому числі з підвищеним інтересом з боку інституційних інвесторів і масштабним впровадженням технології блокчейн від Solana.

Фактори, що стоять за сплеском ATH

Кілька ключових факторів сприяють такому зростанню ATH. По-перше, Solana набирає популярність завдяки своїм високопродуктивним можливостям і масштабованості.

Здатність блокчейну обробляти велику кількість транзакцій в секунду зробила його популярним вибором як серед розробників, так і серед користувачів. Популярність стимулювала попит на SOL, що призвело до зростання її вартості відносно ETH.

Крім того, свою роль відіграли нещодавні позитивні зміни на загальному крипторинку. Підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів і поява нових фінансових продуктів, пов’язаних з криптовалютами, зміцнили довіру на ринку.

Перспективи для SOL/ETH

Ефективність Ethereum та ринкові тенденції також впливають на пару SOL/ETH. Оскільки Ethereum продовжує розвиватися, оновлюючись та отримуючи нові функції, він впливає на відносну вартість інших криптовалют. Нещодавній ATH для SOL/ETH відображає як міцність ринкової позиції Solana, так і динамічний характер торгівлі криптовалютою.

Такі віхи підкреслюють зміну динаміки між основними цифровими активами. Зростання SOL/ETH підкреслює ширшу тенденцію диверсифікації та інновацій у криптовалютному секторі.

Нагадаємо, цього тижня ціна другої за капіталізацією криптовалюти обвалилася до річного мінімуму на рівні $2 114. Котирування SOL теж впали — вартість активу знизилася до $110,23, що стало мінімумом за останні місяці. Однак відтоді Solana піднялася на 30%, тоді як Ethereum — тільки на 9,68%.

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За матеріалами Crypto News Land.