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Dogecoin злетів на 21% на фоні відновлення крипторинку

10.04.2025 22:05
Микола Деркач
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DOGE демонструє відновлення після сильного падіння, що відбулося на тлі глобальної економічної напруги. Наразі технічні індикатори вказують на можливе продовження зростання

Dogecoin злетів на 21% на фоні відновлення крипторинку Фото: chatgpt.com

Dogecoin злетів на 21% на фоні відновлення крипторинку Фото: chatgpt.com

Економічна нестабільність і загострення торговельних конфліктів створюють ланцюгову реакцію на криптовалютних ринках.

Після стрімкого падіння на 21,2%, у межах якої ціна знизилася з $0,165 до $0,130, DOGE суттєво відновився. Паралельно з цим ширший крипторинок також пішов угору: індекс CoinDesk 20 зріс на 9% за останні 24 години. Dogecoin закріпився в зоні сильної підтримки на рівні $0,142-$0,145, що супроводжувалося значним обсягом купівлі.

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Розбір технічного аналізу

  • Пара DOGE/USD зазнала значної волатильності, впавши з $0,165 до $0,130 (діапазон у 21,2%), після чого відновилася.
  • Сформувався чіткий бичачий розворотний патерн з надійною зоною підтримки на рівні $0,142-$0,145, згідно з технічною моделлю аналізу від CoinDesk Research.
  • Аналіз обсягів підтверджує стійкість відновлення: пік акумулювання під час ралі 9 квітня підштовхнув ціну вище за критичний рівень опору $0,160.
  • Наразі ціна консолідується на рівні корекції Фібоначчі 61,8% із горизонтальною підтримкою на позначці $0,155.
  • У нещодавніх торгах DOGE сформував чіткий висхідний канал з підтримкою на рівні $0,155 і опором $0,156.
  • О 18:32 за київським часом (11:32 EDT, 9 квітня) зафіксовано значне накопичення: обсяг торгів сягнув 7 мільйонів одиниць, що підтверджує високий інтерес покупців.
  • Упродовж 30 хвилин торгів на початку сесії в США спостерігалося зростання імпульсу: послідовні вищі мінімуми та прорив вище за опір $0,156.
  • Поточна модель сигналізує про можливе продовження висхідного тренду до попереднього 48-годинного максимуму на рівні $0,165.

Нагадаємо, що в Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи. У разі ефективного регулювання існує значний потенціал появи вітчизняних цифрових активів. Водночас, коли саме документ ухвалять, наразі передбачити важко.

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За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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