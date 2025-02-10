Два альткоїна, які можуть зробити вас мільйонером до 2030 року

Навіть за умов низького припливу капіталу деякі альткоїни мають значний потенціал для зростання, що може зробити їхніх інвесторів мільйонерами до 2030 року. Серед найперспективніших монет сьогодення виділяються саме Solana (SOL) та XRP

Solana (SOL)

Solana (SOL) залишається одним із найперспективніших альткоїнів, який демонструє стабільне зростання протягом останнього року. Його потенціал залишається високим, адже Solana прагне скласти конкуренцію таким гігантам, як Ethereum.

Хоча раніше мережа Solana стикалася зі збоями та відключеннями, вона успішно відновилася, а зростаюча популярність платформи серед розробників мемкоїнів сприяла стрибку курсу.

Технологічною перевагою Solana є її унікальний механізм Proof-of-History (PoH), який дозволяє обробляти транзакції у 46 разів швидше за Ethereum. Це привертає увагу великих гравців, таких як Visa, що інтегрує технології Solana у фінансові сервіси.

Крім того, Solana може стати ще привабливішою для інституційних інвесторів, особливо з огляду на спекуляції щодо можливого створення біржового фонду (ETF) на основі SOL. Поточний про-криптовалютний курс уряду США збільшує ймовірність такого сценарію.

Ще один фактор потенційного зростання Solana — рекордний приріст користувачів. За даними аналітика Ali Martinez, щодня створюється близько 5 мільйонів нових адрес Solana. Раніше експерт прогнозував, що ціна SOL може досягти $4700.

Проте, як і весь крипторинок, Solana переживає корекцію. Раніше актив втрачав рівень підтримки у $200, але на момент написання статті SOL торгувався на рівні $200,16, показуючи зростання на 1,5% за останню добу, проте за тиждень актив знизився на понад 1%.

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XRP

XRP — один із цифрових активів, якому прогнозують провідну роль на крипторинку у найближчі роки. Після тривалого консолідаційного періоду нижче $1 токен нарешті прорвався вгору на тлі очікувань сприятливого регуляторного середовища.

Одним із ключових факторів, який може стати каталізатором зростання XRP, є судова справа Ripple проти SEC. Затяжна судова боротьба значною мірою стримувала курс токена. Водночас, у разі закриття справи або укладення вигідного для Ripple врегулювання, ціна XRP може суттєво зрости.

Крім судових рішень, XRP може отримати імпульс завдяки запуску біржових фондів (ETF) на основі токена. Такі керуючі активами, як Grayscale Trust та Purpose Investments, вже подали відповідні заявки. Зважаючи на позитивне ставлення нової адміністрації США до криптовалют, схвалення XRP-ETF може відбутися вже у найближчий рік.

Якщо це станеться, ETF зроблять XRP доступним для традиційних інвесторів, що підвищить попит, ліквідність та торговельну активність токена. Крім того, це може прискорити інтеграцію RippleNet у традиційну фінансову систему.

Варто також зазначити значну активність китів. Незважаючи на останні ринкові потрясіння, великі гравці придбали 540 мільйонів XRP, що свідчить про їхню довіру до активу та його перспектив.

На момент написання статті XRP торгувався на рівні $2,41, показуючи мінімальне зростання менш ніж 0,1% за добу, але за тиждень актив просів на понад 6%.

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Висновок

Ринок криптовалют залишається вкрай нестабільним, і жоден актив не може гарантувати прибутку у майбутньому. Проте Solana та XRP мають сильний фундамент та значний потенціал зростання.

З одного боку, Solana активно нарощує користувацьку базу та інституційний інтерес, що робить її одним із головних претендентів на довгострокове зростання. З іншого боку, XRP може отримати серйозний імпульс після можливого врегулювання судової справи та запуску біржових фондів на основі токена.

Зважаючи на ці фактори, стратегічні інвестори можуть отримати значні прибутки, якщо ринкові умови залишаться сприятливими.

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За матеріалами: finbold.com.