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Криптотрейдер, який заробив $1 млн за день, зробив нову ставку

13.10.2026 15:10
Микола Деркач

Криптотрейдер, який отримав понад $1 млн незaфіксованого прибутку менш ніж за добу, поставив на зростання Wormhole (W). Нову угоду він відкрив із п’ятикратним кредитним плечем

Криптотрейдер, який заробив $1 млн за день, зробив нову ставку

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє аналітична платформа Lookonchain, яка відстежила операції гаманця 0x2f59.

Трейдер відкрив довгу позицію на 28,88 млн W вартістю близько $643 тис. на момент входу. Він розраховує заробити на подорожчанні криптовалюти. П’ятикратне кредитне плече дозволяє збільшити розмір позиції відносно власного забезпечення, але водночас посилює ризик збитків.

Раніше цей самий гаманець відкрив позицію на зростання Starknet (STRK) із трикратним плечем. Менш ніж за 24 години її незaфіксований прибуток перевищив $1,05 млн. Однак повідомлення не підтверджувало, що трейдер закрив угоду та отримав ці гроші: результат залишався «паперовим».

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На момент повідомлення про нову ставку W вже подорожчав приблизно на 25% за день. До публікації матеріалу Finbold добове зростання сягнуло 55%, а тижневе — 85%. Курс становив близько $0,02832.

Wormhole — протокол для передавання активів і даних між блокчейнами. Його зростання відбувалося на тлі пожвавлення інтересу до альтернативних криптовалют. Водночас різке падіння ціни може призвести до примусового закриття позиції з кредитним плечем.

Редакція PSM звертає увагу, що українським учасникам крипторинку варто розрізняти розрахунковий прибуток і вже отримані кошти. Успіх попередньої угоди не гарантує результату наступної, а копіювання ставок великих трейдерів із кредитним плечем може обернутися значними втратами.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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