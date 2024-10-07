ОАЕ повністю звільнили криптоперекази від податку: на що це вплине

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) запровадили зміни до ПДВ, які впливають на криптовалютні транзакції. Це переосмислить податкові зобов’язання для компаній, що працюють з цифровими активами

Федеральне податкове управління (FTA) ОАЕ 2 жовтня внесло важливі зміни до Виконавчого регламенту Федерального декрету-закону № 8 від 2017 року про податок на додану вартість (ПДВ). Ці зміни набудуть чинності 15 листопада і покликані роз’яснити ключові положення ПДВ.

Згідно з новими правилами в ОАЕ, компанії, які працюють з віртуальними активами, повинні ретельно оцінити, як нововведення вплинуть на їхні зобов’язання з ПДВ та позиції з відшкодування вхідного податку. Особливо з огляду на те, що деякі положення мають зворотну силу і стосуються транзакцій, здійснених з 2018 року.

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Серед ключових поправок виділяється стаття 42, яка звільняє від ПДВ певні види діяльності, пов’язані з віртуальними активами, включаючи передачу права власності та конвертацію віртуальних активів. Віртуальні активи визначаються як «цифрове представлення вартості, якою можна торгувати або конвертувати і використовувати для інвестиційних цілей», при цьому основним прикладом є криптовалюта. Це визначення виключає цифрове представлення фіатних валют або фінансових цінних паперів.

Звільнення для операцій з віртуальними активами набувають чинності заднім числом з 1 січня 2018 року. Це означає, що компаніям, можливо, доведеться переглянути свої податкові декларації з ПДВ, починаючи з цієї дати, а також подати добровільну декларацію для виправлення попередніх декларацій. Ці зміни є значним зрушенням в оподаткуванні цифрових та криптовалютних транзакцій в ОАЕ.

Нагадаємо, міжнародна система грошових переказів SWIFT наступного року планує випробувати транзакції з токенізованими активами та цифровими валютами у режимі реального часу. Тестування транзакцій з цифровими валютами може стати останнім кроком їхньої поступової інтеграції у SWIFT.

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За матеріалами bitcoin.com