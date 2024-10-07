9 жовтня — вирішальний день для Біткоїна: чому

Біткоїн може зазнати значного сплеску волатильності в найближчі кілька днів

9 жовтня, за прогнозами, стане поворотним моментом для Біткоїна та криптовалютного ринку в цілому на наступному тижні. Заплановано оприлюднення протоколу останнього засідання з питань монетарної політики Федеральної резервної системи, а також важливих економічних показників США.

Серед них — індекс цін виробників (ІЦВ), нескоригований річний індекс споживчих цін (ІСЦ) за вересень і кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що закінчився 5 жовтня.

Фінансові ринки, включаючи Біткоїн, можуть стати більш волатильними в результаті цих подій. Чутливість Біткоїна та інших криптовалют до макроекономічних даних зростає, зокрема через те, що інвестори використовують їх для хеджування від інфляції та девальвації валют.

Позиція ФРС щодо інфляції відсоткових ставок і стану економіки в цілому стане зрозумілою після оприлюднення протоколу засідання. Підвищення відсоткових ставок часто змушує інвесторів тяжіти до більш консервативних активів, тому якщо в протоколі буде яструбиний тон, що передбачає подальше підвищення ставок, то Біткоїн може постраждати. При оцінці рівня інфляції в США важливе значення матимуть дані по ІСЦ і ІЦВ.

Більш агресивні заходи з боку Федерального резерву можуть бути наслідком вищих, ніж очікувалося, показників ІСЦ або ІЦВ, що може свідчити про тривалу інфляцію. Додатково, первинні заявки на допомогу з безробіття дадуть уявлення про стан ринку праці в США. Крихкий ринок праці може змусити ФРС знизити темпи підвищення ставок, що буде гарною новиною для Біткоїна.

Важливі рівні підтримки Біткоїна

Ціна Біткоїна, ймовірно, буде волатильнішою. Інвесторам слід звернути особливу увагу на наступні ключові рівні: на позначці $63 000 Біткоїн наближається до критичного рівня опору. Ціна може рухатися до наступної мети в $65 000, якщо відбудеться прорив вище цього рівня.

Сильна підтримка на рівні $60 000 є критичним рівнем підтримки при негативному тренді. Наступний рівень підтримки на позначці $58 000 може стати джерелом панічних продажів, якщо цей рівень буде пробито.

Для прогнозування майбутніх рішень щодо відсоткових ставок використовують точковий графік. Детальніше про це в нашій статті “Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку”.

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За матеріалами U.Today