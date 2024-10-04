PayPal провела першу B2B-транзакцію з використанням криптоактивів

PayPal сплатила рахунок аудиторської фірми Ernst & Young LLP в стейблкоїнах PYUSD

PayPal Holdings Inc. здійснила свій перший комерційний платіж за допомогою власного стейблкоїну. Таким чином, компанія продемонструвала, як цифрові валюти можуть бути використані для покращення комерційних транзакцій, які часто бувають незручними.

PayPal оплатив рахунок-фактуру компанії Ernst & Young LLP 23 вересня, використовуючи PYUSD, стейблкоїн, який компанія запустила минулого року, покладаючись на платформу SAP SE для завершення транзакції. Платформа SAP, відома як хаб цифрових валют, дозволяє підприємствам відправляти та отримувати цифрові платежі миттєво, цілодобово. Сума рахунку не розголошується.

Стейблкоїни — це криптовалюти, які зазвичай призначені для забезпечення прямого зв’язку з традиційними валютами. PYUSD, поточна ринкова капіталізація якого становить майже $700 млн, відповідає курсу долара США. За словами Хосе Фернандеса да Понте, старшого віцепрезидента PayPal з питань блокчейну, криптовалют та цифрової валюти, цей платіж демонструє інші варіанти використання стейблкоїнів.

Транзакції між бізнесом і бізнесом — особливо транскордонні — можуть бути тривалими, дорогими та, в деяких випадках, ризикованими, з огляду на необхідну залежність від третіх сторін. За словами Фернандеса да Понте, швидкість і доступність розрахунків стейблкоїнами у цьому випадку є набагато привабливішими.

Нагадаємо, минулого місяця компанія PayPal дозволила підприємцям купувати, зберігати та продавати криптовалюту зі своїх бізнес-рахунків.

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За матеріалами Bloomberg.