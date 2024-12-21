close-btn
PaySpaceMagazine

Що подарувати криптоентузіасту на свята

21.12.2024 14:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Не знаєте, чим порадувати криптоентузіаста на свята? Пропонуємо вам добірку оригінальних ідей, які ідеально підійдуть для фанатів блокчейну та цифрових активів

Що подарувати криптоентузіасту на свята

Що подарувати криптоентузіасту на свята Фото: freepik.com

  1. Набір для майнінгу криптовалют (для початківців)

Для допитливих любителів крипти USB-майнери Bitcoin — це чудовий спосіб зануритись у цифровий світ та почати отримувати пасивний дохід, відчути тонкощі процесу.

Як приклад — GekkoScience Compac F — може стати непоганим початком. Такі пристрої досить сильно нагріваються, тому заодно варто придбати і пристрій з вентилятором. Або інший, більш дорогий — Mars Lander Solo Bitcoin Miner.

Ці компактні пристрої, що працюють за принципом «підключи і працюй», дозволяють будь-кому приєднатися до процесу хешування в мережі Біткоїн, як правило, у рамках майнінг-пулу. Вони не зроблять вас багатими, але думайте про них як про майнінг для розваги, навчання і випадкових сатоші, а не як про серйозний потік доходу.

  1. Прив’язана до гаманця цифрова рамка для нових цінних NFT

Для шанувальників NFT інженери створили цифрові дисплеї, наприклад, Tokenframe — підключаються безпосередньо до криптогаманців, дозволяючи їм демонструвати цінні цифрові колекції у високій чіткості.

Цікаве по темі: 5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні

  1. Навчальні матеріали, курси або документальний фільм, наприклад, про Віталіка Бутеріна

Шанувальнику Ethereum можна подарувати унікальну можливість познайомитися з одним із найвидатніших умів сучасності через доступ до документального фільму «Віталік: Історія Ethereum».

Ця стрічка розкриває шлях Віталіка Бутеріна та історію створення Ethereum, дозволяючи зазирнути у світ генія, який стоїть за одним із найвпливовіших проєктів у блокчейні.

Доступ надається через NFT-квиток, який можна викарбувати за 10 USD Coin (USDC).

  1. Апаратний гаманець

Заохочуйте близьких тримати свої цифрові скарби під замком за допомогою апаратного гаманця. Ці гаджети зберігають приватні ключі в автономному режимі, далеко від хакерів, шкідливих програм і найтемніших куточків інтернету. Щодо надійної класики, то вибір варіюється від Ledger Nano S за $80 до Trezor Model T за $130. Є і більш дорожчі моделі, зокрема, Ledger Stax, який поставляється з вигнутим сенсорним екраном з електронними чорнилами за $400.

  1. Криптотелефон

Як приклад — телефон другого покоління від Solana, «Seeker», оснащений такими функціями, як криптогаманець, NFT-маркетплейс та інтеграція з DApp. Але це лише приклад, так як гаджет наразі доступний лише для попереднього замовлення.

Попередник Seekers, Saga, як відомо, приносив своїм власникам прибуткові аірдропи, і Solana Labs стверджує, що Seeker також буде «магнітом для винагород».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі

Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів

За матеріалами cointelegraph.com.

Рубрики: КриптовалютиЛайфхакиСвітНовини
google news
Новини по темі
3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса 21.12.2024

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса
5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні 20.12.2024

5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні
Чи впаде Біткоїн нижче $90 тис. та чого чекати у 2025 20.12.2024

Чи впаде Біткоїн нижче $90 тис. та чого чекати у 2025
Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan 20.12.2024

Адміністрація Трампа відкрила «нову еру» для криптовалют — JPMorgan
WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані 20.12.2024

WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані
Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні 20.12.2024

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні
Вибір редакції
Всі
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
ТОП статей 20.12.2024

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
Останні новини
Сьогодні  14:00

Що подарувати криптоентузіасту на свята

 Сьогодні  13:00

5 шахрайських схем із ШІ, які залишатимуться актуальними у 2025

 Сьогодні  12:00

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу перед ралі Санта-Клауса

 Сьогодні  11:00

Вчені створили батарею, яка на 750% продуктивніша за аналоги

 Сьогодні  10:00

Скільки українці готові витратити на житло під час свят — звіт OLX

 20.12.2024  21:20

5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні

 20.12.2024  20:40

Як працюватимуть СЕП та банки у період новорічних свят

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber