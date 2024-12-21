Що подарувати криптоентузіасту на свята

Не знаєте, чим порадувати криптоентузіаста на свята? Пропонуємо вам добірку оригінальних ідей, які ідеально підійдуть для фанатів блокчейну та цифрових активів

Набір для майнінгу криптовалют (для початківців)

Для допитливих любителів крипти USB-майнери Bitcoin — це чудовий спосіб зануритись у цифровий світ та почати отримувати пасивний дохід, відчути тонкощі процесу.

Як приклад — GekkoScience Compac F — може стати непоганим початком. Такі пристрої досить сильно нагріваються, тому заодно варто придбати і пристрій з вентилятором. Або інший, більш дорогий — Mars Lander Solo Bitcoin Miner.

Ці компактні пристрої, що працюють за принципом «підключи і працюй», дозволяють будь-кому приєднатися до процесу хешування в мережі Біткоїн, як правило, у рамках майнінг-пулу. Вони не зроблять вас багатими, але думайте про них як про майнінг для розваги, навчання і випадкових сатоші, а не як про серйозний потік доходу.

Прив’язана до гаманця цифрова рамка для нових цінних NFT

Для шанувальників NFT інженери створили цифрові дисплеї, наприклад, Tokenframe — підключаються безпосередньо до криптогаманців, дозволяючи їм демонструвати цінні цифрові колекції у високій чіткості.

Цікаве по темі: 5 монет, які варто розглянути до купівлі вже сьогодні

Навчальні матеріали, курси або документальний фільм, наприклад, про Віталіка Бутеріна

Шанувальнику Ethereum можна подарувати унікальну можливість познайомитися з одним із найвидатніших умів сучасності через доступ до документального фільму «Віталік: Історія Ethereum».

Ця стрічка розкриває шлях Віталіка Бутеріна та історію створення Ethereum, дозволяючи зазирнути у світ генія, який стоїть за одним із найвпливовіших проєктів у блокчейні.

Доступ надається через NFT-квиток, який можна викарбувати за 10 USD Coin (USDC).

Апаратний гаманець

Заохочуйте близьких тримати свої цифрові скарби під замком за допомогою апаратного гаманця. Ці гаджети зберігають приватні ключі в автономному режимі, далеко від хакерів, шкідливих програм і найтемніших куточків інтернету. Щодо надійної класики, то вибір варіюється від Ledger Nano S за $80 до Trezor Model T за $130. Є і більш дорожчі моделі, зокрема, Ledger Stax, який поставляється з вигнутим сенсорним екраном з електронними чорнилами за $400.

Криптотелефон

Як приклад — телефон другого покоління від Solana, «Seeker», оснащений такими функціями, як криптогаманець, NFT-маркетплейс та інтеграція з DApp. Але це лише приклад, так як гаджет наразі доступний лише для попереднього замовлення.

Попередник Seekers, Saga, як відомо, приносив своїм власникам прибуткові аірдропи, і Solana Labs стверджує, що Seeker також буде «магнітом для винагород».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index

Біткоїн увійшов до топ-10 валют у світі

Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів

За матеріалами cointelegraph.com.