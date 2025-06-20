Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 у SHIB три роки тому

Для Shiba Inu (SHIB) цей рік був непростим: з початку січня токен втратив близько 45% своєї вартості. Утім, для тих, хто інвестував раніше, SHIB усе ще залишився відносно прибутковим активом

Станом на 20 червня 2022 року, за даними CoinMarketCap, Shiba Inu торгувався за ціною $0,000008208. Іншими словами, інвестиція у розмірі $10 000 на той момент забезпечила б вам приблизно 1,218 млрд токенів SHIB.

Ця ціна стала результатом поступового спадного тренду, який розпочався ще у жовтні 2021 року. Попри короткочасні коливання, токен зміг повернутися до зростання лише через 20 місяців — у лютому 2024-го.

У підсумку 10 березня 2024 року ціна SHIB зросла до $0.00003504. Згодом токен знову пішов на спад, хоч і трохи відновився наприкінці 2024 року — 8 грудня ціна становила $0,00003198.

Однак, як уже зазначалося, з початку січня 2025 року вартість SHIB знову невпинно знижується.

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Скільки коштували б ваші SHIB сьогодні?

Станом на 20 червня 2025 року ціна SHIB становить $0,00001165. Це на 41,94% більше, ніж три роки тому — 20 червня 2022-го.

Тобто ті самі 1 217 920 000,2 SHIB, які ви могли б купити за $10 000 три роки тому, сьогодні коштували б $14 189.

Інакше кажучи, ваш прибуток становив би $4 189, або 41,89% доходності на вкладені кошти.

Раніше ми також писали, що інвестовані $10 000 у XRP у 2022 році принесли б прибуток у близько $43,307 тис. — або 433%.

Станом на 1 червня 2022 року XRP відкрив торги на рівні $0,4219. $10 000 тоді дозволили б купити приблизно 23 692 XRP.

17 червня 2025 року XRP торгувався на рівні $2,25 — це на 433,25% більше, ніж на початку червня 2022-го. Так, 23 692 XRP, які ви могли б купити за $10 000 три роки тому, сьогодні коштували б приблизно $53 307.

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За матеріалами finbold.com.