Великий швейцарський банк запустив торгівлю BTC та ETH

Zurich Cantonal Bank, один з найбільших банків Швейцарії дозволив своїм клієнтам торгувати криптовалютою

Згідно з офіційним повідомленням від 4 вересня, Zurich Cantonal Bank тепер пропонує послуги з торгівлі та зберігання Біткоїна (BTC) та Ethereum (ETH).

«Пропозиція інтегрована в існуючі канали і спрямована як на клієнтів, так і на сторонні банки», — зазначили в банку.

Zürcher Kantonalbank, відомий як ZKB, є найбільшим кантональним банком і четвертим за величиною банком Швейцарії із загальними активами в 200 млрд швейцарських франків ($235 млрд).

Згідно з повідомленням, клієнти ZKB зможуть торгувати криптовалютами в режимі 24/7 безпосередньо через платформи ZKB eBanking або ZKB Mobile Banking. У банку зазначили, що «криптовалютні активи будуть інтегровані в існуючу структуру портфеля».

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«Наша нова пропозиція у сфері криптовалют пропонує високий рівень безпеки та дозволяє інтегрувати інші валюти та додатки, — сказала керівник відділу роботи з інституційними клієнтами ZKB Олександра Скрібба. — Коли мова йде про криптовалюти, ZKB бере на себе критично важливу функцію безпечного зберігання приватних ключів. Клієнтам та стороннім банкам не потрібен власний гаманець, а отже, їм не потрібно турбуватися про зберігання власних приватних ключів. ZKB піклується про них обох».

Нагадаємо, що інфляція Ethereum досягла катастрофічних значень. Занепокоєння щодо потенційного інфляційного тиску викликали значні проблеми Ethereum, оскільки активність мережі знижується, а емісія залишається незмінною. З огляду на рух цін та метрики мережі, графіки демонструють тривожну картину поточної ситуації з Ethereum. Актив втрачає позиції і йому важко втриматись на рівнях підтримки.

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За матеріалами: CoinTelegraph.