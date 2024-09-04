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Кількість криптошахрайств з використанням біткоїн-банкоматів зросла на 1000% — FTC

04.09.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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У зв’язку зі зростанням кількості шахрайств з біткоїн-банкоматами, особливо спрямованих на людей похилого віку, FTC наголошує на важливості обережності та превентивних заходів

Кількість криптошахрайств з використанням біткоїн-банкоматів зросла на 1000%

Фото: unsplash.com, freepik.com

Федеральна торгова комісія США (FTC) повідомила про 10-кратне зростання кількості шахрайств з використанням біткоїн-банкоматів з 2020 року, при цьому шахраї користуються анонімністю та швидкістю криптовалютних транзакцій.

У 2023 році споживачі зазанали $114 млн збитків від шахрайства з BTM — це майже на 900% більше, ніж за попередні три роки, йдеться у звіті FTC, опублікованому у вівторок. Втрати за червень цього року склали близько $66 млн, що свідчить про те, що ця тенденція лише посилюється, тоді як середня сума, яку втратили люди, становила колосальні $10 000.

За даними Better Business Bureau, шахрайство, пов’язане з криптовалютами, зараз є одним з найпоширеніших фінансових шахрайств. Злочинці часто націлені на споживачів старшого віку, причому FTC зазначає, що люди у віці 60 років і старше більш ніж втричі частіше, ніж молоді, стають жертвами BTM-шахрайства.

Як працюють шахрайські схеми

При типовій BTM-крадіжці шахрай заявляє, що ваш комп’ютер було зламано, або навіть що ваші банківські рахунки пов’язані з контрабандою наркотиків чи відмиванням грошей. Вони можуть допомогти — але тільки якщо ви будете слідувати їхнім інструкціям.

Хитрістю може бути також пропозиція з’єднати користувача з представником FTC, IRS або іншого державного органу.

Після цього, як пояснює FTC, шахрай просить жертву зняти готівку в банку і направляє її до найближчого банкомату, де надсилає їй QR-код, який потрібно відсканувати на автоматі. Після цього гроші потрапляють безпосередньо на криптогаманець злодіїв.

Підсумок, за даними FTC: «Не вірте нікому, хто каже, що вам потрібно використовувати біткоїн-банкомат, щоб захистити свої гроші або розв’язати проблему. Реальний бізнес і державні установи ніколи не будуть цього робити — кожен, хто це робить, є шахраєм».

Кіоски, відомі як біткоїн-банкомати (BTM), які часто зустрічаються в таких місцях, як цілодобові магазини, бари та заправки, нагадують звичайні банкомати. Але замість того, щоб знімати готівку, користувачі зазвичай можуть купувати або продавати криптовалюту, використовуючи готівку, а також дебетові або кредитні картки.

Ще одна відмінність полягає в тому, що BTM прив’язані до цифрового гаманця, а не до банківського рахунку. Детальніше про те, що являє собою біткоїн-банкомат, і як через нього можна здійснити переведення в готівку криптовалюти та навпаки, ми писали у нашій статті “Що таке біткоїн-банкомати та як ними користуватися”.

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За матеріалами cbsnews.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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