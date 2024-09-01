Які схеми використовують криптошахраї у 2024 році — звіт Chainalysis

Цього року стало помітно, що криптошахраї все більше адаптуються, проводячи коротші, але прибутковіші кампанії

Компанія Chainalysis опублікувала звіт про криптовалютну злочинність за перше півріччя 2024-го. Підраховано, що середня тривалість активності шахраїв значно скоротилася з 2020 по 2024 рік. Таким чином, злочинці адаптують свої онлайн та офлайн схеми, проводячи коротші, але більш прибуткові кампанії.

За даними аналітиків, схеми у 2020 році були активними в середньому 271 день, тоді як для схем 2024 року цей показник становить лише 42 дні. Шахраї переходять від складних схем пірамід до більш цілеспрямованих кампаній, таких як «відгодовування свині» чи «отруєння адрес».

Зміна тактики частково пояснюється посиленням правоохоронних заходів та блокуванням шахрайських адрес емітентами стейблкоїнів.

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Найгучніші випадки

Схема «відгодовування свині» (pig butchering) з початку цього року є найприбутковішим типом криптовалютного шахрайства. Одна з таких схем, що пов’язана з сумнозвісним комплексом KK Park у М’янмі, принесла щонайменше $101,22 млн цьогоріч. Гаманець, пов’язаний з цією схемою, вперше був помічений у 2022 році та продовжує генерувати значні доходи.

Також у звіті йдеться про онлайн-майданчик Huione Guarantee, пов’язаний з камбоджійським конгломератом Huione Group, що має широкі зв’язки з різноманітними незаконними операціями та обробив криптовалютні транзакції на суму понад $49 млрд з 2021 року. Huione Guarantee функціонує як peer-to-peer (P2P) майданчик, що з’єднує покупців та продавців, зазвичай надаючи контакти Telegram для здійснення транзакцій.

Платформа стверджує, що є нейтральною стороною в цих операціях, беручи комісію за кожну проведену транзакцію, але не перевіряючи легітимність товарів та послуг, що пропонуються. Водночас аналіз транзакцій показав, що платформа взаємодіє з гаманцями шахраїв та злочинців, російською біржею Garantex, яка знаходиться під санкціями OFAC, постачальниками інструментів для шахрайства, розповсюджувачами матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM) та сайтами азартних ігор та онлайн-казино.

Нагадаємо, з початку року збільшились кількість випадків використання програм-вимагачів і середній обсяг криптовалюти, вкраденої унаслідок хакерських атак.

У перші шість місяців цього року загальний обсяг незаконної діяльності в криптосфері знизився на майже 20% порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Однак середній обсяг криптовалют, вкрадених унаслідок однієї атаки, зріс майже на 80%. Він збільшився з $5,9 млн до $10,6 млн, виходячи з вартості активів на момент крадіжки.

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За матеріалами Fintech Insider