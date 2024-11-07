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Відкритий інтерес на Binance досяг рекордних $8,3 млрд: що це означає для ринкової волатильності

07.11.2024 17:30
Олеся Крамаренко
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Тільки на Binance наразі припадає близько 35% всіх світових ф’ючерсних позицій

Відкритий інтерес на Binance досяг рекордних $8,3 млрд: що це означає для ринкової волатильності

Фото: unsplash.com

У середу Біткоїн перевищив позначку $75 000, а вранці в четвер — $76 000, встановивши новий рекорд, після чого стабілізувався на позначці $74 500. Експерти ринку зберігають оптимізм щодо потенціалу подальшого зростання криптовалюти, що підживлюється очікуваннями прокриптовалютної позиції адміністрації Дональда Трампа.

Дані також вказують на те, що в найближчому майбутньому може продовжитися значна волатильність, про що свідчить показник відкритого інтересу Binance.

Рекордний відкритий інтерес на Binance

За останні 24 години відкритий інтерес (OI) до Binance досяг нового історичного максимуму в $8,3 млрд. Згідно з останнім аналізом компанії CryptoQuant, що займається аналізом ринку, ця цифра відображає зростання на 10,24%. На Binance зараз припадає приблизно 35% від загального обсягу OI у $23,3 млрд на всіх біржах.

Таке різке збільшення OI сигналізує про потенційне зростання волатильності ринку, оскільки значні зміни відкритого інтересу — особливо ті, що перевищують 3% протягом 24 годин — часто є передвісниками ліквідацій на ф’ючерсному ринку. Відкритий інтерес являє собою загальну кількість відкритих довгих і коротких позицій на ринку, і такий сплеск вказує на те, що обидві позиції можуть опинитися під тиском через різке зростання волатильності.

“Пам’ятайте, що показник відкритого інтересу відображає загальну кількість відкритих довгих і коротких позицій на ринку. Різке зростання OI свідчить про те, що при стрибках волатильності як довгі, так і короткі позиції можуть зіткнутися з підвищеним тиском, що потенційно може призвести до ліквідації».

Крипторинок перебуває на підйомі зараз, і кілька індикаторів демонструють зростання оптимізму. Один з помітних показників, індекс Coinbase Premium Index, різко пішов вгору, натякаючи на можливе зростання попиту на Біткоїн в США. Крім того, протягом однієї години 6 листопада 11 новостворених китових гаманців вивели з Binance значну суму в 1 807 BTC на суму близько $132 млн.

Про те, якій криптовалютній біржі віддають перевагу біткоїн-кити, ми писали раніше.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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