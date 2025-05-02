Worldcoin стрімко зростає: чи варто купувати

Запуск Worldcoin (WLD) у США розпочався з активного зростання ціни — проте це ще не означає, що токен варто купувати

Криптовалюта, пов’язана з проєктом цифрової ідентифікації World, що заснував Сем Альтман, покликана протидіяти викликам штучного інтелекту (ШІ), надаючи надійний спосіб верифікації особи онлайн. Запуск у США відбувся 1 травня.

Ціна WLD піднялася з $1,03 до $1,16, після чого знизилася до $1,08 станом на 1 травня, забезпечивши добове зростання на 4,31%. На момент публікації токен коливається в межах $1,05, місячне зростання фіксується на рівні 35,3%.

Попри позитивну динаміку, проєкт залишається суперечливим і має юридичні проблеми, які можуть загальмувати подальше зростання.

До того ж, питання централізації залишається актуальним. У серпні 2023 року лише 10 гаманців володіли 98% загального обсягу токенів WLD. Відтоді ситуація дещо покращилася, але навряд чи її можна вважати задовільною.

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За даними, які Finbold отримав 1 травня з аналітичної платформи CoinCarp, на перші 10 власників все ще припадає 77,62% від загального обсягу токенів. Ба більше, жоден із цих гаманців не належить біржам: гаманець Binance, який є найбільшим серед біржових, займає лише 15-те місце і контролює 0,58% обсягу.

Окрім того, відомий криптовалютний дослідник ZachXBT раніше висловлював занепокоєння щодо маніпуляцій з токеном з боку команди проєкту, назвавши ще у липні WLD «найбільшим шахрайським токеном цього булрану» (bull run — період швидкого зростання цін на крипторинку).

Раніше ми також писали, що під час виступу на конференції Token2049 у Дубаї співзасновник BitMEX Артур Хейз закликав купувати крипту та підтвердив свій сміливий бичачий прогноз: Біткоїн досягне $1 млн до 2028 року.

Перед переповненою залою Хейс сказав: «Час йти у довгу по всьому», закликаючи вкладатися не лише в головну криптовалюту, а й у стейблкоїни та традиційні ринки. За його словами, це не просто інвестиційна стратегія — це макроекономічна неминучість.

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За матеріалами finbold.com.