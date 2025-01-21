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5 березня у Литві відбудеться Baltic Payment Forum 2025

21.01.2025 20:20
Ольга Деркач
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На початку весни у Литві пройде масштабна фінтех-подія Baltic Payment Forum. Цей престижний захід об’єднає під одним дахом декілька сотень провідних гравців платіжного ринку з 30+ країн, щоб обговорити актуальний стан та спрогнозувати майбутнє галузі

5 березня у Литві відбудеться Baltic Payment Forum 2025

Про це повідомили організатори заходу ProMoney OU.

«Ми раді запросити вас взяти участь у Балтійському платіжному форумі, де 300+ платіжних лідерів з 30+ країн щорічно зустрічаються, щоб обговорити тенденції, регулювання та інновації у фінансовій сфері», — йдеться у повідомленні.

Дата проведення — 5 березня 2025 року.

Місце проведення — Вільнюс, Литва, Radisson Blu Hotel Lietuva.

Формат — гібридний. Вебсайт події, де можна ознайомитися з програмою та іншими деталями. Посилання на відеозапис Балтійського платіжного форуму 2024.

Серед спікерів заходу експерти світового рівня, зокрема, Пьотр Ян Пьотржак, керівник відділу нових ринків, Європейська платіжна ініціатива (EPI); Тобіас Теннер, керівник відділу цифрових фінансів Асоціації німецьких банків; Юозас Камінскас, керуючий директор Nuvei та член правління Fintech Hub LT; Космін Косма, голова правління Румунської фінтех асоціації; Намір Хан, голова MENA Fintech Association (ОАЕ) тощо.

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«Почніть 2025 рік в оточенні лідерів платіжного ринку, не пропустіть можливість налагодити міжнародні зв’язки та дізнатися про інноваційні стратегії зростання! Реєструйтеся зараз, щоб отримати місце і приєднатися до дискусії», — запрошують організатори — ProMoney OU.

Чого очікувати:

  • передові інновації: дізнайтеся про останні тенденції, що трансформують платіжну екосистему;
  • регуляторні аспекти: будьте попереду галузевих змін завдяки поглибленим дискусіям про комплаєнс та регуляторні норми;
  • безпрецедентний нетворкінг: спілкуйтеся з професіоналами найвищого рівня, лідерами думок та новаторами.

«Незалежно від того, чи є ви особою, яка приймає рішення, технічним ентузіастом або платіжним експертом, це ваш шанс поспілкуватися з найяскравішими умами в галузі. Не пропустіть цю можливість сформувати майбутнє платежів у країнах Балтії та за її межами. Давайте впроваджувати інновації, регулювати та співпрацювати», — йдеться у повідомленні організаторів.

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Рубрики: FinTechСвітНовиниПодіїТехнології
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