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Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Akurateco

23.07.2024 18:40
Микола Деркач
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Вже через декілька днів, 25 липня 2024 року, в Києві стартує масштабна конференція TechFin Expert Summit 2024. Один із головних партнерів заходу — Akurateco (Payment Orchestration Partner)

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Akurateco

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: Akurateco Фото: freepik.com

Akurateco — white-label платформа для фінансових установ, що дозволяє запускати процесинг платежів з нульовими інвестиціями в програмне забезпечення та інфраструктуру. Сервіс пропонує більше ніж 350 готових інтеграцій, що забезпечує високу гнучкість системи стартапу і можливість швидко адаптуватися до різних потреб клієнтів.

Крім того, Akurateco надає клієнтам експертизу в галузі платежів, моніторингу, отримання ліцензій та супровід їхнього платіжного бізнесу. Наразі компанія має десятки клієнтів з різних куточків світу, переважно з Європи та регіону MENA.

«Akurateco спрощує запуск платіжних сервісів, пропонуючи рішення, що відповідає стандарту PCI DSS. Ми скорочуємо витрати на розробку та час, дозволяючи бізнесу зосередитися на зростанні, а не на технічних складнощах», — зазначається на офіційному сайті компанії.

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Компанія пропонує бізнесу інструменти для їх розширення, допомагає виходити на нові міжнародні ринки, пропонує передові технології, адаптовані до потреб конкретної ніші:

  • Платіжні провайдери

Запускайте і ведіть свій платіжний бізнес з нульовими капітальними витратами. Розробка програмного забезпечення, обслуговування інфраструктури та технічна підтримка — на Akurateco.

  • Онлайн-бізнес / торговці

Виходьте на нові ринки, максимізуйте дохід та коефіцієнт схвалення. Розвивайте свій бізнес, залишивши проблеми платіжних технологій на професіоналів.

  • Маркетплейс / платформа

Вбудуйте фінансову послугу у свою платформу. Розблокуйте додатковий потік доходів за рахунок вбудованого платіжного сервісу.

  • Банки / Еквайри

Ефективно обслуговуйте своїх продавців. Приєднання продавця до системи та дотримання нормативних вимог, кастомізація платіжної сторінки, розрахунки, боротьба з шахрайством, інтеграція з третіми сторонами та багато іншого.

Варто зазначити, що Akurateco, як компанія, яка спеціалізується на розробці та обслуговуванні платіжного програмного забезпечення, може допомогти користувачеві обрати еквайрингового партнера.

Нагадаємо, що TechFin Expert Summit 2024 відбудеться вже за кілька днів, встигніть купити квитки та відвідати масштабну подію фінтех ринку України.

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Рубрики: FinTechНовиниПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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