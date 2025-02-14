Презентація нового Trustee Plus: коли пройде і що обіцяють показати

5 березня 2025 року Trustee Plus має намір випустити свіжу версію свого криптогаманця. Команда підготувала суттєві зміни, які стануть новою віхою в розвитку індустрії. Творці проєкту впевнені, що з цим оновленням клієнти отримають унікальні можливості для роботи з цифровими активами

Для попереднього аналізу оновлень було сформовано спеціальну цільову групу, яка отримала доступ до поліпшеної версії програми. До того ж компанія створила онлайн-ресурс з таймером зворотного відліку, що відстежує момент релізу нової версії.

На цьому порталі користувачі можуть зареєструватися для участі в закритій Telegram-спільноті, де буде ексклюзивна інформація про запуск. Учасникам також буде надано шанс виграти особливі призи від компанії.

Хоча подробиці тримають у секреті, команда впевнена, що нововведення матимуть величезний вплив на крипторинок. У центрі уваги — інноваційні технології та орієнтованість на потреби користувачів.

«Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я можу назвати це проривом, який стирає бар’єри між цифровими валютами та традиційними грошима. Ми готуємо контрольовану революцію, створену самими користувачами, їхніми запитами та баченням майбутнього. Усе це втілиться в новому Trustee Plus», — зазначив генеральний директор компанії Вадим Груша.

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2024 рік став для компанії справжнім тріумфом: понад 700 000 разів скачано застосунок, а кількість проведених обмінних операцій перевищила 27,3 млн. Також більше ніж 151 000 клієнтів оформили криптокартки, що значно розширило користувацьку базу.

Клієнти компанії можуть дізнатися, як конвертувати usdt в usdc, швидко поповнити свій криптогаманець, обміняти стейблкоїни і вивести кошти на банківську карту. До того ж вони отримують можливість розрахуватися платіжною карткою в кожній торговій точці з POS-терміналом.

Профільні експерти високо оцінюють досягнення компанії. Видання Incrypted включило Trustee Plus до списку десяти найкращих криптогаманців 2025 року, виділивши його інноваційний підхід і високий рівень обслуговування користувачів.

Окремо варто відзначити масу позитивних відгуків про Trustee на форумах і тематичних ресурсах. Люди відзначають простоту, безпеку і надійність криптогаманця, підкреслюючи його зручність і широкі функціональні можливості.

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