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PaySpaceMagazine

TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток

16.07.2024 11:00
Микола Деркач
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Конференція TechFin Expert Summit 2024, яку PaySpace Magazine організовує вдруге, — розпочнеться вже 25 липня. На ній зберуться представники українського бізнесу, державних органів та FinTech-спільноти, щоб розповісти про власне бачення підходів до вирішення нагальних проблем ринку

TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже за тиждень: купити квиток

На конференції учасники обговорюватимуть наступні теми: віртуальні активи, кібербезпека, AI-інструменти для фінтеху та платіжні тренди. На гостей чекатимуть дві пекельні дискусії з провідними експертами ринку, кейси та інсайти, що допоможуть масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід.

  • Захід розпочнеться: 25 липня; початок — 9:00, завершення — 21:30.
  • Місце проведення: Unit City, Кампус B12, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3.

Детально ознайомитися з програмою заходу та спікерами, а також купити квиток можна на офіційній сторінці.

Це унікальна подія, яка дозволить бізнесу налагодити діалог з фінансовим сектором та державою, а провідним експертам обмінятися досвідом та отримати нові інсайти. Під час заходу експерти обговорять головні платіжні тренди, поділяться власними кейсами щодо виходу на міжнародні ринки, розглянуть сценарії розвитку сфери технологій та перспективи кооперації з державою.

Захід пройде за участі Національного банку, Міністерства цифрової трансформації України, провідних гравців фінтех-ринку.

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Спонсори та партнери:

  • Raiffeisen Bank (FinTech партнер);
  • Tranzzo (TechFin партнер);
  • AML.point (RegTech партнер);
  • Akurateco (Payment Orchestration Partner);
  • PSP Platon (платіжний партнер);
  • Moneyveo (партнер);
  • іPay (партнер);
  • SPEKA (інформаційний партнер);
  • EBA (інформаційний партнер);
  • Rozetka Pay (інформаційний партнер);
  • ЄМА (інформаційний партнер);
  • Асоціація українських банків (інформаційний партнер);
  • Мінфін (інформаційний партнер);
  • Finance.ua (інформаційний партнер).

Чому TechFin Expert Summit:

  • провідні експерти фінансового сектору;
  • дві пекельні дискусії про головні платіжні тренди;
  • відкритий діалог бізнеса та представників держсектору;
  • огляд інновацій та кейсів для масштабування вашого бізнесу та вдосконалення продукту;
  • нетворкінг, мета якого обмін інсайтами та залучення нових партнерів.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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