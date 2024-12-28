Якою буде ціна XRP у 2025 році — прогноз

Наприкінці 2024 року XRP демонстрував стабільне зростання, перейшовши від фази консолідації на початку року до значного зростання під час листопадового «бичачого» ралі

Зокрема, ціна зросла з $0,50 до максимуму в $2,71, а потім зазнала невеликої корекції, яка привела її до поточного рівня в $2,15.

Ця вражаюча динаміка відображає 58% щомісячний приріст і 74% прибутковості з початку року (YTD). Таким чином, XRP став четвертою за ринковою капіталізацією криптовалютою, випередивши Solana (SOL).

Аналітики зберігають оптимізм щодо майбутніх перспектив XRP, деякі з них прогнозують, що до 2025 року ціна криптовалюти може сягнути $48. Однак цей прогноз значною мірою залежить від розвитку ринкових умов та регуляторних змін.

Щоб отримати більш глибоке розуміння того, куди може рухатися ціна XRP у 2025 році, Finbold звернувся до передової мовної моделі OpenAI, ChatGPT-4o, для ретельного аналізу потенційної траєкторії розвитку криптовалюти.

Відповідаючи на запитання, інструмент штучного інтелекту підкреслив, що XRP може зрости до $5, якщо домінуватимуть бичачі фактори. Він підкреслив, що взаємодія макроекономічних факторів, ринкових настроїв і технічних індикаторів, ймовірно, продовжуватиме впливати на цінову траєкторію XRP протягом 2025 року.

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На думку ШІ, ціна XRP може зрости завдяки кільком ключовим подіям, які зміцнили довіру до екосистеми. Одна з важливих віх сталася в грудні 2024 року, коли RLUSD від Ripple — стейблкоїн, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1, — отримав остаточне схвалення регулятора.

Ця регуляторна ясність може зміцнити екосистему Ripple та підвищити корисність XRP, особливо у спрощенні транскордонних транзакцій.

Крім того, переобрання Дональда Трампа сприяло відновленню оптимізму на криптовалютному ринку, а XRP став одним з ключових бенефіціарів.

Центральним елементом цього позитивного прогнозу є призначення Трампом прихильника криптовалют Пола Аткінса новим головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Більше того, терміни розгляду апеляції SEC, заплановані на 15 січня 2025 року — всього за кілька днів до інавгурації Трампа — ще більше підвищили очікування ринку.

Багато хто вважає, що під керівництвом Аткінса XRP може нарешті вийти з-під регуляторного гніту. Цей оптимізм вже призвів до зростання ціни XRP з $0,50 у листопаді до $2,50, чому сприяли позитивні настрої щодо можливого вирішення судового позову, лістингу на найбільших біржах, таких як Robinhood, та загальні бичачі настрої на ринку.

Потенційне схвалення спотового ETF для XRP у 2025 році може стати ще одним важливим каталізатором. З огляду на те, що на розгляді перебувають заявки від таких керуючих активами, як WisdomTree і Bitwise, інституційні інвестиції можуть влитися в XRP, значно підвищивши ліквідність і стимулюючи ціновий імпульс.

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За матеріалами: Finbold.