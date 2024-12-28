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Чи вдасться золоту досягти $3000 у наступному році

28.12.2024 11:00
Ольга Деркач
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Протягом 2024 року золото демонструвало зоряну динаміку, перебуваючи в досить надійному висхідному тренді до кінця жовтня, коли ціни зіткнулися з опором і знизилися

Чи вдасться золоту досягти $3000 у наступному році

Чи вдасться золоту досягти $3000 у наступному році Фото: pexels.com

1 січня унція дорогоцінного металу коштувала приблизно $2 062 — 25 жовтня ціни досягли річного максимуму в $2 788, що дорівнює зростанню на 35,20%. З тих пір ціна на метал знизилася до $2 611 за унцію, а прибутковість з початку року становить все ще вражаючі 26,55%.

Починаючи з липня, ціни на золото постійно пробивали нові історичні максимуми (ATH). Хоча за останні два місяці динаміка дещо послабилася через зменшення політичної невизначеності в Сполучених Штатах та зміцнення долара, цілком можливо, що це лише тимчасове зниження темпів зростання.

Оскільки глобальна політична напруженість не демонструє ознак поліпшення, а серйозний інфляційний тиск все ще свіжий у пам’яті, подвійна привабливість золота — як активу, який останнім часом приносив надприбутки, а також як засобу збереження вартості — залишається незмінною.

Наступною важливою ціновою віхою є позначка $3 000 — питання, яке хвилює інвесторів, полягає в тому, чи зможе ралі відновитися і продовжитися з достатньою силою, щоб подолати цю позначку.

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Золото має продемонструвати чудові результати у 2025 році, щоб досягти $3 000 — але відповідно до показників останніх років. Це може здатися вражаючою цифрою, але, зрештою, шанси золота досягти $3 000 досить високі. Насправді, це може статися швидше раніше, ніж пізніше: для того, щоб дорогоцінний метал досягнув цієї позначки, ціни на нього повинні зрости на 14,89%.

Протягом 2024 року жовтий метал зумів забезпечити прибутковість у 26,62%, при цьому ціни досягали позначок, що дорівнювали 35,20% прибутковості в окремі моменти. Для порівняння, 14,89% здається цілком досяжним показником — факт, який підтверджують великі гравці Волл-стріт, такі як Goldman Sachs, — але, як часто згадується, минулі показники не є гарантією майбутніх результатів.

Хоча у 2023 році річна прибутковість золота склала 13,5%, а 2024 рік має завершитися з прибутковістю від 25% до 30%, варто пам’ятати, що золото демонструвало від’ємну прибутковість у 2022 та 2021 роках, коли воно втратило 0,5% та 5,9%, відповідно.

Існує широка невизначеність щодо того, в якому напрямку рухатимуться провідні економіки. Але золото може досягти ціни в $3 000 за унцію в 2025 році — і цілком ймовірно, що так і станеться.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниHSBCMozido
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