Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі у ньому знаходиться 401 SCAM-проєкт

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Нові сумнівні проєкти у списку:

Forhbw – forhbw.com/ru;

CryptoKeying – cryptokeying.com;

Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org;

AvangardBroker – avgbroker.top;

Industrial Trading – industrial-trading.org;

Buleto – buleto.com;

AI Auto Sale – ai-auto-sale.com;

Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund – trust-capital.fund/uk;

GenesisFX – genesis-forex.com.

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У Нацкомісії нагадали потенційним інвесторам про значні ризики, пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії у розділі «Захист прав інвесторів».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

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