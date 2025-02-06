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Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів

06.02.2025 12:00
Микола Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі у ньому знаходиться 401 SCAM-проєкт

Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів

Нацкомісія оновила список сумнівних інвестпроєктів Фото: t.me/nssmc_ukraine

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Нові сумнівні проєкти у списку:

  • Forhbw – forhbw.com/ru;
  • CryptoKeying – cryptokeying.com;
  • Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org;
  • AvangardBroker – avgbroker.top;
  • Industrial Trading – industrial-trading.org;
  • Buleto – buleto.com;
  • AI Auto Sale – ai-auto-sale.com;
  • Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund – trust-capital.fund/uk;
  • GenesisFX – genesis-forex.com.

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У Нацкомісії нагадали потенційним інвесторам про значні ризики, пов’язані з інвестуванням:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії у розділі «Захист прав інвесторів».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

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Рубрики: БезпекаІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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