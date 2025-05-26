НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі

З 30 червня депозитарні установи зможуть проводити облікові операції за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, лише на підставі розпоряджень або повідомлень, поданих Національним банком України

Про це повідомило видання Interfax Україна.

Відповідну норму передбачає проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану», ухвалений 23 травня. Документ наразі перебуває на етапі громадського обговорення — протягом 10 днів приймаються зауваження та пропозиції.

Крім того, проєкт передбачає, що в умовах воєнного стану укладення правочинів із купівлі-продажу валютних ОВДП має здійснюватися виключно із застосуванням механізму розрахунків за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» (Delivery versus Payment, DvP) за участю центрального контрагента — суб’єкта клірингової діяльності. На сьогодні цю функцію виконує «Розрахунковий центр», підконтрольний НБУ.

Окремим положенням документа також забороняється здійснення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів із купівлі-продажу валютних ОВДП без дотримання вищезазначеного принципу DvP.

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Як зазначено у документі, інвесткомпанії, які раніше вже уклали, але ще не виконали правочини щодо купівлі-продажу валютних облігацій (у тому числі договори РЕПО), повинні до моменту розрахунку за такими операціями внести до них зміни з урахуванням нових вимог, передбачених цим рішенням.

Ці зміни узгоджуються із зобов’язаннями України перед Міжнародним валютним фондом. Зокрема, в оновленому Меморандумі з МВФ за підсумками сьомого перегляду програми, підписаному наприкінці березня, ідеться про необхідність гармонізувати правила позабіржових операцій із валютними ОВДП з тими, що застосовуються до банківських операцій, а також забезпечити ретельний моніторинг руху коштів на рахунках у цінних паперах для запобігання непродуктивному відтоку капіталу.

Нагадаємо, що за даними Депозитарію НБУ, упродовж січня-квітня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 123,6 млрд грн, $647,8 млн та €191,4 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 131,9 млрд грн, $952,8 млн та €319,7 млн.

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