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Adobe представив нові ШІ-функції в Illustrator і Photoshop

23.07.2024 21:00
Ольга Деркач
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Adobe впроваджує нові інструменти та функції генеративного штучного інтелекту (ШІ) у своїх дизайнерських програмах Illustrator та Photoshop, які допоможуть пришвидшити творчі робочі процеси

Adobe представив нові ШІ-функції в Illustrator і Photoshop

Adobe представив нові ШІ-функції в Illustrator і Photoshop Фото: freepik.com

Найпомітніші оновлення з’являться в Illustrator завдяки новітній моделі штучного інтелекту Firefly Vector від Adobe, яка доступна в публічній бета-версії відсьогодні.

Новітня векторна модель Firefly Vector від Adobe підтримує нові функції Illustrator, такі як генеративна заливка фігур, яка дозволяє користувачам додавати детальні вектори до фігур за допомогою описових текстових підказок. Оновлена модель також покращує бета-версію функції Text to Pattern, яку можна використовувати для створення масштабованих векторних візерунків.

Окрім генеративного ШІ, в цьому оновленні Illustrator також представлено інструмент «Розміри», який автоматично додає інформацію про розміри проєктів, функцію «Макет» для попереднього перегляду того, як дизайн виглядає на 3D-продуктах, і функцію «Повторний набір», що дає редагувати статичний текст в зображеннях.

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Photoshop також отримає кілька приємних нововведень. Функція «Створити зображення», що працює на базі останньої моделі Adobe Firefly Image 3, тепер доступна в настільному і веб-додатках Photoshop, а функція «Покращити деталізацію» для генеративної заливки тепер може забезпечити «більшу різкість і деталізацію» при застосуванні до великих зображень. Інструмент «Пензель виділення» також став загальнодоступним, що дозволяє користувачам легше виділяти і відокремлювати певні об’єкти з полотна, зафарбовуючи їх.

«Наша мета — дати можливість усім творчим працівникам реалізувати свої творчі задуми, — сказала Діпа Субраманіам, віце-президент Adobe Creative Cloud з маркетингу продуктів. — Ми віримо, що кожна масштабна технологічна зміна відкриває можливості для надання нових продуктів та інновацій нашим клієнтам, і ми зосереджені на використанні можливостей генеративного ШІ, щоб посилити людську творчість і самовираження, а не замінити їх».

Нагадаємо, що Microsoft випустила ШІ-редактор для смартфонів. Новий графічний редактор Microsoft Designer можна безплатно завантажити на iOS та Android.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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